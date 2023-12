Epic Games: los mejores videojuegos en descuento para cerrar el 2023

Los descuentos navideños siguen activos en la tienda de Epic Games, la cual se ha posicionado como una alternativa de calidad al momento de adquirir videojuegos digitales, si bien Steam ha dominado el mercado los últimos años, la desarrolladora detrás de Fortnite ha apostado por propiedades originales y ofertas difíciles de creer, por lo que antes de finalizar el año, la plataforma ofrece contenidos de calidad antes de cerrar el año.

Si bien, Epic Games se caracteriza por su juego insignia, Fortnite, el cual recientemente anunció una colaboración con la marca Lego, en la plataforma del desarrollador se ofrece una amplia gama de juegos de calidad triple A, los cuales van desde estrenos recientes, ganadores de premios en los Game Awards y clásicos que se han mantenido vigentes gracias a su calidad e innovación en el mercado.

¿Qué juegos están en oferta en Epic Games en diciembre de 2023?

Dentro de la gran oferta de juegos en Epic Games, destacan los siguientes títulos

La plataforma competencia número 1 de Steam ofrece una amplia variedad dentro de su sección de de ofertas navideñas, la cual incluye videojuegos de renombre como Red Dead Redemption de Rockstar Games, así como remasterizaciones de experiencias clásicas como Kingdom Hearts y juegos aclamados por la crítica, por ejemplo, The Last of Us y God of War, insignias de Sony y PlayStation.

No obstante, dentro de la gran oferta de juegos en Epic Games, destacan los siguientes títulos, ya sea por su precio, su calidad o su reciente estreno, los próximos videojuegos son las mejores opciones para ampliar tu catálogo gamer y cerrar el 2023 disfrutando de las mejores experiencias para PC con un gran descuento.

Los mejores videojuegos en descuento en Epic Games: ¿Cuáles son y cuánto cuestan?

Los siguientes 3 productos se encuentran dentro del top 10 de juegos más populares en Epic Games y en Steam, los cuales se tratan de proyectos sumamente ambiciosos y para todos los gustos, desde experiencias de terror y de corte cinematográfico, hasta videojuegos que expanden el mundo de franquicias muy queridas por el público.

Alan Wake 2

La secuela de la aclamada obra Alan Wake llegó al mercado, expandiendo la historia y los elementos que popularizaron la primera entrega, siendo un juego que gira al rededor del suspenso, Alan Wake 2 se presenta como una experiencia de primer nivel, con gráficos de última generación que pondrán al límite el terror y la cordura de quien se atreva a disfrutar de esta inquietante experiencia.

Alan Wake 2 en Epic Games actualmente tiene un costo de 698.40 pesos mexicanos.

Hogwarts Legacy

El mundo de Harry Potter regresó más fuerte, grande e inmersivo que nunca, pues Hogwarts legacy ofrece la experiencia completa de entrar al colegio de magia más popular de la historia, en una aventura en tercera persona, el videojuego te permite crear a tu propio personaje, escoger tu casa e incluso tomar decisiones cruciales que te llevarán por el camino del honor o te acercarán a las artes obscuras.

Hogwarts Legacy en Epic Games actualmente tiene un costo de 599.40 pesos mexicanos.

Assassin's Creed Mirage

La saga de asesinos favorita de todos los gamers ha tenido un renacimiento, si bien, la franquicia de Assassin's Creed no se ha detenido con propuestas originales, visitando periodos de tiempo variados y modificando el gameplay para mantenerse como un concepto original, Assassin's Creed Mirage es un regreso a los orígenes de la saga, puntualizando en lo que hizo popular ha estos videojuegos desde el inicio de la historia, ofreciendo a los jugadores una experiencia centrada en el sigilo y el parkour.

Assassin's Creed Mirage en Epic Games actualmente tiene un costo de 699.30 pesos mexicanos.