La Güera de las Estrellas revela los colores ideales de los signos zodiacales para despedir el 2023

La Güera de las Estrellas tiene las mejores predicciones para los signos del zodiaco así como los colores ideales para cada signo del zodiaco para despedir el año 2023 y recibir con la mejor energía al año 2024.

Además compartirá los mejores rituales para recibir el Año Nuevo y dará las predicciones en el mundo del espectáculo para personalidades como Bad Bunny, Shakira, Piqué y Galilea Montijo.

La Güera de las Estrellas revela los signos zodiacales que van a regresar con sus ex

Escorpión: puede decretarlo.

Libra: se quiere casar con lo que le anda rondando.

Leo: tiene que rogarle a su ex.

Cáncer: que no le haga la vida difícil a los ex.

Tauro: que venga todo lo bueno.

Galilea Montijo no se quiere comprometer

Galilea Montijo no le dirá que no al amor, alguien se querrá comprometer con ella en 2024 pero no está tan fácil que conquisten su corazón.

Shakira y Piqué, aún hay amor entre ellos

Shakira y Piqué seguirán peleando terriblemente, pero podrían reconciliarse y tener una mejor relación.

Bad Bunny: ¿cuál será su suerte en 2024?

Bad Bunny estará mal, la estará regando afirma la vidente, señala que debe cuidar su salud porque podría tomar una decisión falsa en su vida.

Fallecerá una actriz importante en 2024

Señaló que al igual que Matthew Perry, una actriz de Hollywood fallecerá en circunstancias similares al exprotagonista de la serie "Friends".