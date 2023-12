"Tengo que dar gasto": Cristina Pacheco entrevistó a José Alberto, un niño que trabajaba en la calle

Cristina Pacheco fue una periodista y escritora que se enfocó en las historias de la gente, las cuales quedaron retratadas en su programa "Aquí nos tocó vivir". Tras su muerte este jueves 21 de diciembre, algunas de las entrevistas que hizo a lo largo de su carrera se han hecho virales, una de ellas a José Alberto, un niño que tenía que trabajar para ayudar con los gastos de su familia.

De acuerdo al propio Canal Once, televisora que transmitía el programa de la periodista, Pacheco tuvo una conversación con un niño que se encontró en la calle en 1996. La también cronista se encontraba por la zona del Centro Histórico de la Ciudad de México, cuando comenzó a conversar con el pequeño José Alberto, de tan solo 10 años de edad.

José Alberto, era un niño que acomodaba carros y era originario de Puebla Foto: Canal Once

Así fue cuando Cristina Pacheco mostró a un niño "acomodador de carros"

Durante la conversación el niño le dijo que era originario de San Martín Texmelucan, Puebla, sin embargo, rentaba un cuarto de Isabela Católica. La periodista le preguntó cuánto le costaba el alquiler y si tenía servicio básicos como un baño completo para poder ducharse, a lo que José Alberto, indicó que sí.

"¿Te Cuesta muy caro?", preguntó Cristina Pacheco al menor, a lo que él contestó "No mucho, cuesta 126 a la semana". "¿Tienes baño?", siguió con la entrevista la periodista, mientras el pequeño le dijo "Sí, tengo baño y dejo mis cosas ahí". Al saber que era de otro estado, la escritora lo cuestionó si no le daba miedo estar sin ningún familiar en la capital, por lo que el joven aseguró que se encontraba bien.

José Alberto dejó la escuela y trabajaba como "acomodador de carros"; mencionó que lograba estacionar hasta 200 carros con ayuda de uno de sus amigos, ya que él no sabía manejar, no obstante, ganaba entre 60 y 70 pesos diarios. Asimismo, indicó que parte del dinero se lo daba a su familia que vivían en su pueblo natal, pues tenía que apoyarlos.

"Les entregó el dinero, me abrazan, me dan de comer bien, me felicitan y todo", señaló el niño, mientras que Pacheco preguntó: "¿No vas a la escuela?". "No, tengo que trabajar para mi familia, tengo cinco hermanos y tengo que dar gasto", narró el pequeño, que hoy se hace viral tras la muerte de la periodista y cronista.

Cristina Pacheco nunca menospreció al niño

Cristina Pacheco en todo momento mostró su profesionalismo, pues escuchó con atención la historia de vida de José Alberto y de hecho, hasta le preguntó sobre sus aspiraciones. El niño compartió opiniones maduras para su edad sobre la economía, trabajo, medio ambiente, problemas sociales y hasta política.

Esta fue una de las muchas entrevistas en las que la periodista exhibió las problemáticas sociales como el trabajo infantil dentro de la ciudad, pero a través de la historia de su protagonista, José Alberto, un niño que tuvo que dejar su pueblo para poder buscar una manutención para su familia.