Joven recupera el olfato tres años después de perderlo por Covid-19, esto es lo primero que hizo | VIDEO

La pérdida del olfato es uno de los principales signos de Covid-19 y la incógnita para quienes resultaron afectados era si en algún momento lo recuperarían, pues esto le pasó a una joven después de tres años de haberse contagiado y su reacción se hizo viral en TikTok ya que no dudó en tomar algunos objetos de su casa y, pese al desagrado, no contuvo su emoción.

Joven recupera el olfato luego de tres años

Algunos de los síntomas de coronavirus despertaron dudas entre los expertos y las personas que los padecieron, como la pérdida de olfato ya que mientras algunos lo recuperaban en cuestión de días otros han aprendido a vivir con ello. Algo que ocurrió con Claudia Sierra, quien se hizo viral al relatar que de la noche a la mañana comenzó a percibir de nuevo los aromas.

Joven recupera el olfato tres años después de contagiarse de Covid-19. Foto: Captura de pantalla TikTok @soyclaudiasierra

“Hace tres años perdí el olfato por el tema del Covid, estaba poniéndome gotas, bueno de todo. De repente me he despertado esta mañana y lo olía todo, hoy me voy a pasar todo el día oliendo todo lo que pueda”, relató con gran emoción y lo primero que hizo fue colocarse perfume ya que lo había usado por tres años pero nunca supo realmente cuál era su aroma.

Usuarios relatan su experiencia

Además del perfume la joven no dudó en tomar otros productos como un detergente que, aunque desagradable, también le generó gran alegría. Continúo con el café, los macarrones, el cuello de su novio y, finalmente, tomó su automóvil para ir directo a la playa donde suspiró aliviada.

Los comentarios no se hicieron esperar y algunos internautas relataron que les ocurrió lo mismo luego de un largo tiempo: “He perdido la esperanza total”, “La felicidad que se siente, todavía recuerdo cuando lo recuperé”, “Yo perdí el olfato durante 13 días y entré en pánico”, “A mí, tanto gusto como olfato, se me han quedado al 70%” y “Aún recuerdo cuando perdí el gusto, creo que me duró un mes y lo pasé fatal”.