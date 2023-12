Adriana Louvier es un talento que trasciende: "La vida que yo quería hace 20 años, hoy la tengo"

Adriana Louvier desde que era pequeña encontró en los escenarios su pasión, “me encantaba que me llevarán a obras de teatro, siempre me imaginaba que estaba en un escenario. De niña lo que más me gustaba hacer era bailar, mi mamá dice que cuando tenía como seis años, cuando me llevaba a las obras infantiles, yo le decía que iba a estar ahí, que iba a estar en los escenarios, pero no tenía conciencia de lo que era un actor”, recordó la actriz sobre el inició de su amor por contar historias.

Sin duda, Adriana le ha dado vida a un sinfín de personajes en cine y televisión, y sobre lo que más disfruta de esto nos confesó, “todo el proceso de creación del personaje es algo que disfruto, que me hace tener adrenalina, después cuando estás en el set y dicen, ¡acción!, y después ver el resultado, sí creo que al final el proceso es algo que yo disfruto”. Asimismo, nos confesó que uno de sus personajes favoritos y que más ha disfrutado hacer es Carolina Rivas de la teleserie Caer en tentación.

Hoy, a punto de cerrar el año y empezar uno nuevo, la actriz mexicana nos cuenta cómo se siente.

“Plena, realizada, siento que soy una persona afortunada porque si volteo para atrás he podido realizar lo que un día forjé como metas. Creo que hoy en día, hacia el futuro, es cumplir nuevas metas, pero si yo me pongo a ver lo que yo quería, la vida que yo quería hace 20 años, hoy la tengo y me siento muy afortunada, en las dos cosas, tanto en lo personal como en lo profesional”, aseveró Louvier.

Y al cuestionarla sobre lo que le diría a la Adriana de hace 20 años, nos dijo.

“Diría, vas por el buen camino porque estás logrando tus objetivos y también, que bueno que has disfrutado tanto la vida, porque sí a nivel personal yo puedo presumir que me la he gozado, soy una persona que ha disfrutado a sus amigos, a la familia, a mi pareja, mis viajes, salí de fiesta mucho los años en lo que tenía que salir mucho, disfruto mucho de mi trabajo, entonces eso me hace sentirme contenta y agradecida”.

Y sobre el mayor aprendizaje que ha tenido hasta ahorita, nos contó es.

“La verdad, esto es lo más trillado que uno puede escuchar, y ahora más con las redes sociales, pero sí uno tiene que agradecer la salud, tiene que disfrutar de los momentos buenos que la vida te da y que tu mismo te creas, porque en la vida a veces pasan cosas y uno debe tener la suficiente consciencia para disfrutar de las cosas pequeñas de la vida que te hacen feliz”.

El más reciente proyecto de Adriana Louvier fue la serie Pacto de silencio, la cual es una historia liderada por mujeres y con mucha fuerza femenina.

“Antes de que me ofrecieran este proyecto, yo traía en la cabeza quiero hacer un proyecto con mujeres, realmente quiero hacer un proyecto que esté llevado por mujeres. Yo he hecho muchos proyectos de protagónica pero no compartiéndolo con más mujeres, y fue increíble la experiencia, es un proyecto que nos ha dado muchísimas gratificaciones, muchas alegrías por el resultado que tuvo con la gente a nivel mundial, top 5 en 57 países durante más de un mes, eso es mucho, y realmente nos sentimos muy contentas con el éxito que ha tenido”, aseguró la actriz sobre esta exitosa serie en la que comparte créditos con Marimar Vega, Camila Valero, Kika Edgar, Litzy, entre otros.

Y al hablar sobre este impacto que están teniendo las mujeres en la pantalla, Adriana nos dijo.

“Aunque parezca otra cosa, la realidad es que las historias donde los hombres tienen más peso siguen siendo muchas, de hecho, internacionalmente está comprobado que las historias protagonizadas por hombres son más que de mujeres. Lo que me parece interesante es que haya mujeres hoy en día, actrices con carreras muy importantes, que están produciendo y entonces automáticamente para ellas también es importante producir proyectos en donde no solamente apoyen a las mujeres, sino que se hable de lo que nos pasa”, compartió la actriz.

Quien nos dijo para ella es importante eliminar estereotipos de quién tiene que dirigir qué, “hay muchos proyectos que se busca tener las dos visiones, la masculina y la femenina”. Y al hablar sobre si a ella le gustaría contar sus propias historias o estar detrás de cámaras produciendo nos confesó que sí, “estoy en eso, con otra actriz, que ya les platicaré más adelante, estamos justo desarrollando un proyecto, y eso ya vendrá para el próximo año. Me interesa también la producción de teatro, espero que sea el próximo año cuando lo explore ya, lo haría a partir de coproducciones para ir aprendiendo también, pero sí me interesa”.

Sin duda, el contenido hecho en México ha vivido una gran evolución y sobre esto y las nuevas plataformas que existen Louvier comentó.

“Durante muchos años lo que más hice fue cine y tele, después con las plataformas se abrió este espacio de hacer televisión para plataformas pero creando como híbridos entre el cine y la televisión, que además a mí es lo que más me gusta, y lo que me parece increíble, no solamente es la cantidad de trabajo que hay para todos, sino la posibilidad de que en un proyecto, en una semana te vean de todas partes del mundo".

"Con apretar un botoncito te pueden estar viendo de todos los lugares, y eso te internacionaliza muy rápido, me parece increíble que haya este flujo de material de aquí para allá, de allá para acá, que podamos ver contenido de Corea, de Suecia, Francia, Japón, es increíble”, aseguró.

A Adriana Louvier hay un género en especial en el que le gustaría ahondar más, “me encanta como actriz y espectadora el suspenso y el terror, sí lo he hecho, he hecho películas, pero me encantaría hacer una serie. O de época, también me encantaría, sólo he hecho una película en mi vida y me gustaría también”.

Para finalizar su entrevista con Panorama, Adriana nos dijo qué sigue para ella.

“En este momento, siento que hay cosas en mi vida que más bien quisiera que se mantuvieran como están, siento que en este momento estoy muy bien, aunque tengo metas, tengo sueños, tengo cosas que quiero cumplir”, finalizó Louvier.

HA DICHO

LOS FAVORITOS DE ADRIANA

EL MEJOR CONSEJO:

Mi mejor amiga, siempre decía desde que éramos chiquitas, arrepiéntete de lo que hiciste y no de lo que dejaste de hacer, y yo creo que tenía mucha razón. Creo que hay que aventarse en la vida a hacer las cosas que uno quiere, y dejar un poco el miedo atrás.

CANCIÓN QUE TE PONE DE BUENAS:

“La bicicleta” de Shakira y Carlos Vives.

BÁSICO DE SKINCARE:

La crema hidratante de mañana y noche no puede fallar.

Por Ailedd Menduet

