Empoderamiento femenino por medio de un vestido

El empoderamiento puede venir de cualquier lugar. Tiene diferentes fuentes de inspiración, como la educación, igualdad de género, acceso a oportunidades, apoyo emocional, el reconocimiento a los derechos y autonomía de las personas. Pero, aunque el empoderamiento abarca muchos aspectos de la vida de una persona, en el contexto de la moda, esta ha logrado ser una herramienta para permitir a las mujeres sentirse seguras de sí mismas y cómodas dentro de su propia piel.

Diane Von Furstenberg es una diseñadora icónica que ha sido reconocida por su enfoque en el empoderamiento de las mujeres a través de los diseños que crea, especialmente a través de su famoso vestido envolvente. Ella ha sido una defensora de la igualdad de género y ha apoyado a organizaciones que trabajan para ayudar mujeres en todo el mundo.

El vestido envolvente de Diane tiene un diseño que se adapta a diferentes tipos de cuerpo de la mujer y puede ser usado en distintas ocasiones, lo que permite a las mujeres sentirse elegantes y seguras en cualquier situación. Por tal motivo este vestido se ha convertido en un símbolo de empoderamiento femenino.

En una entrevista reciente que le hicieron a la diseñadora en The Business of Fashion, dijo que no sabía qué quería hacer de su vida, pero que sabía el tipo de mujer que quería ser. “Quería estar a cargo, quería ser libre”, dice Von Furstenberg, “quería tener la vida de un hombre en el cuerpo de una mujer, y la forma en que me convertí en esa mujer fue por medio de un pequeño vestido”.

Y así fue que el vestido envolvente que inventó Diane se convirtió rápidamente en un éxito en ventas y en un símbolo de estilo. Fue usado por celebridades, mujeres influyentes y mujeres de todo el mundo que buscaban una prenda cómoda, elegante y versátil. El diseño se hizo tan popular que se convirtió en ícono de la moda en los años 70 y lo sigue siendo hasta hoy con la producción y reinvención de dicho modelo en diferentes colores, estampados y tejidos, logrando mantener su relevancia y estatus atemporal celebrando la feminidad de las mujeres y permitiéndoles sentirse empoderadas.

La moda no es un capricho. La indumentaria que utilizamos para vestirnos todos los días puede ser y debería ser una forma de expresión personal y autoafirmación, no sólo para mujeres sino para quien sea. Lo que usamos debe reflejar nuestra esencia y estilo personal y es un medio de comunicación muy certero que transmite mensajes, expresa ideas y valores. Aunque el verdadero empoderamiento viene del interior de cada persona, la ropa puede ser una herramienta poderosa que nos ayuda a lograr sentirnos seguros y listos para enfrentar el mundo.

Estamos a punto de iniciar 2024 y hacer los siguientes tips te puede ayudar a sentirte más segura/o:

Haz limpieza de tu clóset. Deshazte de lo que no te guste, no esté en buen estado, no te quede o no te haga sentir bien.

Descubre tu estilo. Busca inspiración para poder elegir cómo te gustaría verte.

Elige prendas que te hagan sentir bien, que realcen tus características positivas y en las que estés cómodo/a.

Experimenta con colores, diferentes telas y estampados.

Utiliza accesorios. Pueden destacar el look, lo que lo hace diferente.

Lo más importante es que te conozcas bien, que entiendas qué te hace sentir bien y qué no, obsérvate y repite lo que sí te guste. Lo importante es que tú te sientas cómodo.

POR BRENDA JAET

MAAZ