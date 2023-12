Ana Claudia Talancón está lista para las fiestas decembrinas

¿Cómo te encuentras en esta etapa de tu vida para despedir este 2023 e iniciar 2024?

¡Me encuentro en estado de gratitud! Por poder presentar al público este año todos estos proyectos que tanto trabajo me han costado.

¿Cuál ha sido tu mayor aprendizaje a lo largo de estos años de carrera?

Que hay que tener un balance entre el trabajo y la vida personal, nunca dejar de lado por tanto tiempo a nuestra familia y a nuestros amigos.

¿Cómo fue para ti regresar con Soy tu Fan?

¡Súper emocionante! Me moría de ganas por poderle entregar a los fans de Soy tu fan esta tercera temporada que nos quedó tan bonita y de la cual estoy tan orgullosa.

Total look, Dior Foto: Diego Fierce

¿Qué es lo que más te llena de haber marcado una generación a través de este proyecto?

Lo que más me llena es saber que la gente nos dejó entrar a sus vidas y a sus corazones y que los acompañamos en momentos importantes de sus caminos.

También tienes el estreno de la serie de Pedro Infante, ¿qué te llamó de hacer este proyecto?

Primero, la invitación que me hizo Rubén Galindo quien me dio el primer personaje que tuve en mi carrera profesional en Al norte del corazón, por supuesto también el reto de interpretar a María Luisa León, esta mujer fuerte y empoderada, pero a la vez sensible y vulnerable, llena de amor, de la cual se sabe muy poco y sin la cual Pedro Infante no hubiera sido quién fue.

¿Qué es lo que más disfrutaste de este personaje?

El reto de poder presentar tantos años en la vida de María Luisa León, todo el rango emocional a través de todos estos años fue fascinante y un reto enorme como actriz.

¿Cuál sería tu mayor deseo para este 2024?

Salud y bienestar, para mí, para mi familia, amigos y para todos.

Total look, Hermès Foto: Diego Fierce

¿Cómo celebrarás estas fiestas?

Aún no estoy segura, pero espero que con mi familia, comiendo rico, pudiendo dar todo mi amor y rodeada de amor también.

¿Qué sueños siguen por cumplir?

¡Me gustaría tomar unas vacaciones más que merecidas! Realizar proyectos que estoy desarrollando, me gustaría también hacer más esculturas (otra faceta artística importante para la actriz), y poder estar tranquila en donde sea que pueda llamar hogar, cada cosa en su tiempo, pero que todo esto pueda llegar en algún momento pronto.

¿Hay algún proyecto o género en particular que te gustaría explorar?

¡Claro! Me encanta la ciencia ficción y el terror, aunque es laborioso me gusta mucho trabajar con prostéticos y poder cambiar por completo mi apariencia física, me encantaría hacer más proyectos que me permitan esto.

¿Cuál sería tu mejor consejo para que alguien siga sus sueños?

Mi mejor consejo sería que no los dejen ir, que sí estén dispuestos a adaptarse en el camino para llegar a ellos y que recuerden siempre que lo más importante es el camino y no la meta.

Vestido y zapatos, Ferragamo / Aretes, Swarovski Foto: Diego Fierce

SUS FAVORITOS DE MODA

¿Cómo defines tu estilo?

No sé cómo definiría mi estilo porque me encanta renovarme constantemente y este va cambiando, dependiendo de mis emociones, del momento en el que me encuentre en mi vida y de mi trabajo.

¿Cuál es tu outfit favorito para las fiestas?

Me encantan los brillitos (risas), así que me encanta que siempre algo en mi outfit brille, ¡aparte de mi corazón! Yo hubiera sido una buena Malinche que les hubiera entregado todo el oro a cambio de los brillitos (risas).

¿Qué accesorio nunca te puede faltar?

Un pequeño perfume de bolsillo.

¿Cuál sería tu mejor consejo de moda?

Mi mejor consejo de moda es el viejo dicho que, de la moda lo que te acomoda, me parece que nunca habrá nada más original que el dejarte llevar por lo que cada momento de tu vida te inspire.

Total look, Chanel Foto: Diego Fierce

LO MÁS TOP LAS TENDENCIAS PARA ESTAS FIESTAS

LENTEJUELAS

Sin duda esta época es de brillar al máximo. Opta por un total look o bien una sola pieza (pantalón, top, falda o vestido) de lentejuelas, ya sea en dorado, negro, rojo o plateado.

METÁLICOS

Amamos los vestidos o pantalones con este efecto. Un consejo: agrega unas medias y tacones si llevas un vestido corto para hacer que tus piernas se vean kilométricas.

ROJO Y MÁS ROJO

El color de la temporada. Llévalo de pies a cabeza para un look lleno de fuerza o en algún accesorio o prenda clave de tu outfit.

TERCIOPELO

Otro de nuestros textiles favoritos, ya sea en un traje, top o vestido, será ideal para las celebraciones de esta temporada. Un look elegante, atemporal y con estilo.

POR AILEDD MENDUET

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Maquillaje: Selene Sánchez / Peinado: Erika Volcanes / Locación: Hotel Mondrian Condesa

MAAZ