Pase anual Six Flags 2024: así puedes comprarlo a mitad de precio con esta mega oferta

Six Flags es una de las franquicias en parque de diversiones más grande del mundo y en México tenemos una sede que ha actualizado algunas de sus atracciones, incluso ya eventos especiales por Halloween y Navidad, pues cuenta con diversos juegos para toda la familia, chicos y grandes. Si aún no has ido o quieres disfrutar de un año de diversión, checa esta oferta única que está casi al 50 por ciento.

¿Para qué sirve el pase anual de Six Flags?

El pase anual de Six Flags es una membresía que ofrece la entrada gratis al usuario, además de una cuponera con entradas, descuentos en mercancía, restaurantes, atracciones y estacionamiento. Además, algunos incluyen acceso al parque acuático de Six Flags, lo mejor de todo es que tiene una duración de un año por si quieres ir acompañado o solo; sin embargo, algunos optan por comprar el boleto cada vez que van, pero ahora no te podrás resistir a esta oferta única, ya que podrás tener la membresía VIP al casi 50 por ciento de descuento.

Six Flags pone su pase al casi 50 por ciento Foto: Freepik

Pase anual de Six Flags a casi el 50 por ciento

A través de sus redes sociales, Six Flags se adelantó al Buen Fin y anunció su mega oferta para comprar el pase anual al casi 50 por ciento. Del 6 al 26 de noviembre podrás entrar al sitio oficial del parque de diversiones para adquirir tu membresía que te saldrá en menos de 800 pesos, además se convertirá en membresía VIP.

El pase anual de Six Flags a mitad de precio está en 888 pesos mexicanos por tiempo limitado, lo mejor de todo es que automáticamente lo convertirán en pase platino con muchos más beneficios y al mismo precio, pues su costo regular es de mil 600 pesos y el normal en mil 250. Si quieres descuentos en comidas y atracciones, cupones gratis, entradas ilimitadas al parque, compra tu pase anual con esta mega oferta.