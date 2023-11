Este es el método para saber si tu gatito está triste

Existe una creencia errónea sobre los gatos al considerarlos criaturas poco emocionales y que no construyen vínculos fuertes con sus dueños. Vale destacar que ello no es cierto, los felinos experimentan una gran cantidad de emociones, entre ellas, el miedo, la tristeza, la alegría y el cariño. A veces resulta difícil leer sus emociones, porque ellos no tienen tantas expresiones faciales como otros animales, por ejemplo, los perros.

El comportamiento de un gato puede determinar su estado anímico, así, dependiendo de cómo se mueve puedes saber si está contento, relajado, temeroso. También puedes detectar si tu mascota está triste. Presta mucha atención a cómo se desenvuelve en el día a día.

Si sales de tu hogar, deja la cortina corrida para que pueda ver por la ventana. Fuente: Freepik

¿Qué hacer si mi gato está triste?

Si tu gato presenta ciertos síntomas como: falta de interés en sus juguetes; reacción apática a la presencia de su persona favorita; alteración en sus rutinas diarias. Además, no usa correctamente el arenero o se muerde en particular una parte de la piel; ausencia de apetito. También maullidos dolorosos todo el tiempo o silencio anormal y está agresivo o temeroso, consulta con su veterinario para descartar cualquier otra afección.

Si no posee ninguna afección, es probable que entonces el cambio sea de índole anímica y para ello debes tener ciertos recaudos para que se sienta mejor. Es importante que si el gato está triste, cuente contigo y estés cerca de él. Darle mimos, cariños y atenciones ayudará a que se sienta mucho más a gusto y pueda reducir su tristeza.

Demuéstrale cariño si notas que tu gato está triste. Fuente: freepik

Evita dejarlo solo mucho tiempo, ya que cuando un gato está triste lo que más necesita es compañía. Si las circunstancias te llevan a estar muchas horas fuera de casa, debes dejarle juguetes a su alcance para que pueda entretenerse así como la cortina abierta para que pueda mirar a la calle. A veces la tristeza lo lleva a que se descuide y es por ello importante, que lo peines y limpies. Ello contribuirá a mejorar su estado de ánimo.