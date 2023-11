Fabrizio Buonamassa diseña el arte del tiempo en cada pieza de Bulgari

¿Cómo inicias en la industria de la relojería?

Cuando era muy joven, hacía dibujos de comics, superhéroes, y carros. Amo el objeto, las formas, las proporciones y los detalles. Siempre estuve enamorado de los relojes, mi primer reloj fue de segunda mano, de algún familiar, a los 5 o 6 años. Terminé mis estudios y me uní a Fiat, en la industria automotriz, pero después de cuatro años pensé que tal vez había algo diferente que hacer. Le mandé unos sketches a Bulgari, me llamaron para una entrevista y me cambié de industria. Y aquí estoy, 22 años después haciendo bocetos como el primer día.

¿Cuáles son las innovaciones que vemos este año?

Tenemos por primera vez el Carbon Gold que es el más innovador de Finissimo, lo introdujimos este año en el Geneva Watch Days a finales de agosto, y es la primera vez que el reloj está en el mercado mexicano. Tenemos una larga historia con este tipo de combinación de color, es el primer Bulgari-Bulgari Carbon Gold hecho con un surmoulage, un sobremolde de polvo de carbón sobre una caja de metal con un toque de oro. Pero es algo en nuestro ADN jugar con materiales poco convencionales. Por primera vez tenemos un movimiento con tres puentes principales hechos de oro sólido y el rotor con un acabado en oro.

Alex Speitzer, amigo de la marca, con Fabrizio. Foto: Cortesía

¿Cuál es tu parte favorita de diseñar una pieza nueva?

Esta es mi parte favorita (mientras dibuja un boceto), porque para mí es un momento mágico. Cuando tienes la idea y empiezas a visualizarla, para otros diseñadores viene más con un diseño computarizado, para mí la computadora ya es una gran limitación porque ves las cosas de una manera muy precisa, no deja espacio para la imaginación.

¿Cómo es tu proceso creativo y fuente de inspiración?

No tengo un sólo campo de inspiración, amo tener viajes como este (durante el Siar de la CDMX), porque puedes ver diferentes colores, actitudes, maneras de usar un accesorio, y es algo que nutre tu creatividad. Por ejemplo, fui a ver por primera vez la Lucha Libre y es algo muy interesante, el estadio, la puesta en escena, es como un teatro al final, tienes la máscara, cierto gesto. Todo puede ser interesante porque te da la oportunidad de ver las cosas de otra manera, si no siempre estás en tu zona de confort.

Fabrizio no para de trabajar. Foto: Cortesía

HA DICHO

“Tienes que ser curioso, tienes que tener muchas preguntas y tratar de salir de tu zona de confort para descubrir algo más interesante”.

LIBRO

Beyond time es el primer libro de relojería de la firma

Se trata de un homenaje al savoir-faire de la marca romana y a la evolución de la misma.

En sus páginas podemos ver la idea y creatividad detrás de cada pieza de alta relojería.

Encontramos bocetos y fotos de relojes impactantes tanto del universo de hombre como de mujer.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Cortesía

MAAZ