¿Habrá nueva versión de "The Legend of Zelda: Ocarina of time"? Presentan corto al estilo de Studio Ghibli

Esta semana marca un hito en la historia de los videojuegos: el 25 aniversario de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time". Este título, que vio la luz en 1998 para la Nintendo 64, para celebrar, RwanLink, un animador y YouTuber aficionado a la franquicia, lanzó un cortometraje que honra al clásico. Esta pieza, creada con Unreal Engine 5, no solo captura escenas del juego sino que las transforma, adoptando el distintivo y encantador estilo de Studio Ghibli.

Este título no solo definió una era sino que también sentó las bases de la saga para las generaciones futuras, hasta la llegada de "Breath of the Wild" en 2017, que renovó la serie con su innovador mundo abierto. En la actualidad es considerado por los fans uno de los mejores juegos de toda la franquicia.

Se ve espectacular. Foto: RwanLink / YouTube.

Te puede interesar:

El precio del PlayStation Portal te sorprenderá: la consola portátil estará disponible a fin de año

Redfall, el videojuego de Arkane y Bethesda que te permite acabar con hordas de vampiros | ANÁLISIS

¿Cómo luce Zelda al estilo de Studio Ghibli?

El cortometraje se enfoca en Castle Town, el vibrante núcleo urbano cercano al castillo de la Princesa Zelda. Este lugar, conocido por ser el punto de encuentro de Link con diversos personajes. Se ve cómo interactúa con muchos de ellos y el corto se permite ciertas licencias creativas, como incluir a Fi, un personaje de juegos posteriores, en un encantador baile en el Pedestal del Tiempo.

Los fans esperan con ansias una nueva versión del juego. Foto: RwanLink / YouTube.

RwanLink optó por un estilo cel-shaded que encaja perfectamente con la estética de Ghibli. Este enfoque no solo captura la esencia de "Ocarina of Time", sino que también deja a los espectadores anhelando ver más momentos icónicos del juego reinterpretados en este estilo único.

¿Habrá un remake de Zelda Ocarina of Time?

Aunque esto parezca lejano, Nintendo ha revelado estar trabajando en un proyecto de película de acción real en colaboración con Avi Arad, fundador de Marvel Studios. Arad, con una carrera que incluye desde "Iron Man" hasta "Spider-Verse", aporta una vasta experiencia en adaptaciones de grandes franquicias, prometiendo un futuro emocionante para los aficionados de Zelda. Sin embargo, aún no hay noticias de un Remake de "The Legend of Zelda: Ocarina of Time”.