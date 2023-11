Piel Radiante con Jabones Orgánicos

Seguramente has comprado un jabón que te dejó satisfecho por sus propiedades, su textura y la forma en que fue amable con tu piel. Ante esto, la gente apuesta ahora por utilizar tener los mismos resultados con productos que sean 100 por ciento orgánicos.

Algunas marcas han quedado en el olvido debido a que no cumplen con lo pactado en las especificaciones del jabón, por lo que los usuarios han cambiado de jabón en barra a algo que sea más amable con tu piel, ya que lo de hoy es que estos productos sean hipoalergénicos y no tengan efectos secundarios una vez que son utilizados.

Algunos jabones no cuentan con aroma Foto: Especial

¿Cómo escoger un buen jabón orgánico?

A continuación, te mostraremos tres jabones orgánicos que debes tener en casa si quieres tener una piel tersa como "pompi de bebé" y que tu bolsillo te lo agradecerá, no sin antes recordar que algunos jabones no son espumosos y por más que frotes no saldrá espuma de ellos, ni aunque eleves la temperatura del agua. El único resultado que obtendrás si sigues frotando el jabón es que se acabará más rápido de lo usual.

Jabón de frutos naturales

Ideal para las pieles grasas, ya que contienen jabón activo, el cual, aportan un buen nivel de control. Si quieres un jabón de origen vegetal, los ingredientes activos en la vainilla y la naranja serán de gran utilidad para ayudar a suavizar tu piel. Asimismo, los aceites naturales como de oliva y las mantecas de Palmiste y Karité.

Para las pieles grasas los jabones hechos con carbón activo aportan buen nivel de control, además si se quiere de origen vegetal, los componentes activos presentes en la vainilla y la naranja son de gran ayuda; también los de aceites naturales como el de oliva y las mantecas de karité y palmiste. Un gran número de estos productos viene también con arroz y son desintoxicantes.

Algunos jabones cuentan con ingredientes orgánicos Foto: Pexels

Jabones de cacao

Contrario al anterior, estos jabones son para personas con la piel seca, lo cual, requiere un poco más de grasa y necesitarás jabones que sean más húmedos.

Estos jabones cuentan con niveles más ricos en aceites, particularmente los que contienen aguacate, coco y oliva. Además, funcionan perfectamente para prevenir el envejecimiento, y evitan la aparición de estrías por su alto nivel de hidratación.

