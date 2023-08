Así como hay personas que guardan sus máximos secretos de belleza, también hay quienes tienen algunas reservar cuando se trata de sus tips de limpieza, sin embargo, en internet ya se han destapado varios, entre ellos la razón por la que la gente está agregando canela al jabón líquido. Y es que esta mezcla es un remedio para varias cosas del hogar, por eso es necesario que llegue a más personas y así puedan disfrutar de sus beneficios.

¿Para qué sirve la mezcla de canela y jabón líquido?

Si bien en el esoterismo se cree que el uso de la canela ayuda para limpiar malas energías, hay muchas personas que agregan esta planta a sus productos de limpieza o también crean remedios caseros para lavar y purificar zonas de la casa. No obstante, pocos han compartido de qué se trata esta clase de mezcla que además de dejar un buen olor las habitaciones, también es efectiva contra una serie de bacterias, por lo que se recomienda ampliamente.

La mezcla de canela y jabón líquido elimina los malos olores IG @remedios.naturales.ig

De acuerdo a la cuenta de Instagram @remedios.naturales.ig esta preparación sirve para quitar el olor de orina de perro y gato, pero no sólo eso, su aroma que queda tan impregnado en la zona que los animales ya no volverán a hacer del baño en ese lugar. Y es que hay que recordar que el hedor de la pipí de mascota se queda en el área, a pesar de que los humanos ya no lo huelen, por eso es necesario remover a profundidad, para evitar que lo vuelva a hacer.

Asimismo, este remedio también es bueno para ahuyentar cualquier tipo de insectos. La canela con el jabón es un repelente natural contra las hormigas, cucarachas, arañas, moscas de la fruta, polillas, entre otras, por lo que te ayudará a mantener tu casa libre de cualquier animal. Además, este olor quedará en la casa por más de 48 horas, así que disfrutaran de un aroma fresco y dulce que se quedará en cada sitio de las habitaciones.

¿Cómo preparar la mezcla de jabón y canela?

Este remedio es muy sencillo y no necesita de muchos ingredientes para hacerlo, por lo que además es económico. Necesitas lo siguiente:

3 ramitas de canela

Jabón líquido

Una taza de agua

Una taza de aromatizante para piso

La canela tiene un olor agradable y penetrante IG @remedios.naturales.ig

Pasos para hacer la mezcla:

Primero pon a calentar la taza de agua, mientras que colocas las 3 ramitas de canela en un recipiente mediano. Retira del fuego el agua y viértela en el recipiente, este proceso hará que la planta suelte todos sus nutrientes. Deja reposar por unos minutos para que se queden en el líquido los beneficios.

Posteriormente, agrega una taza de aromatizante para piso y una cucharada de jabón líquido. Mezcla bien y finalmente, introduce las ramitas en un bote con atomizador junto con el agua con el remedio. Ahora rocía en las áreas en las que haya orinado tu perro o gato, o bien veas que se meten los bichos a tu casa. También se puede usar para darle un olor más fresco a la casa.