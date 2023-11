Paola Ramones presume sus favoritos de moda en texturas otoñales y su pasión por el cine

Paola desde pequeña estuvo rodeada de cámaras al ver a su papá Adal Ramones trabajar, sin embargo, ella empezó a sentir curiosidad por lo que estaba detrás.

“Hice Plaza Sésamo cuando tenía siete años y después me dijo mi papá, ‘ya no quiero que actúes y quiero que tengas una infancia normal’. Yo me frustré mucho y le dije, ‘ok, si no voy a actuar, por lo menos déjame saliendo de la escuela ir a verte a tu trabajo’, porque me gusta mucho estar ahí. Ahí todavía no sabía que quería estudiar dirección de cine, pero me senté tanto tiempo junto al director que yo le preguntaba cosas, después me iba con los de audio, con los de vestuario, dije, qué mundo tan maravilloso está aquí.

"Entonces yo creo que de tanto estar atrás viendo a mi papá, me enamoré de lo que hacía la gente con la que estaba”, recordó Paola, quien actualmente está estudiando para ser directora de cine pues ama poder contar diversas historias, “tanto mías, como de otras personas, como imaginarias. El hecho de que podamos crear un universo entero de la nada, es mágico, y para mí, crear es lo más importante”.

Body y pantalón, Vero Díaz / Reloj, L’Heure du Diamant Round, Chopard. Foto: Diego Fierce

Llevar el apellido Ramones sí llegó a generar cierta presión sobre Paola.

“Siempre hay pros y contras, pero yo tengo más el agradecimiento de ser su hija, decir qué chido que los genes de este señor están en mí, pues el talento se comparte, entonces me siento muy honrada de ser su hija, pero claramente hay gente que piensa ‘sólo estás ahí por él’.

"La verdad es que antes yo me me latigaba mucho y decía ¿qué voy a hacer?, ahorita estoy tranquila porque sé que mi trabajo va a hablar por mí, tendré el apellido de mi papá, pero yo soy una persona completamente diferente, tengo un enfoque totalmente diferente, pero qué chido en esta vida poder compartir lo que amas con tu papá”.

Y sobre el mejor consejo que le ha dado Adal, nos dijo.

“Descubre lo que te hace feliz y cuando lo encuentres no lo dejes. Y en efecto lo descubrí y no lo pienso dejar”.

A su corta edad ya ha producido dos cortometrajes, uno de ellos con la revista de moda Harper’s Bazaar México.

“Esa experiencia me demostró que las cosas sí se pueden lograr. Que si le metes toda la energía, todo el amor, toda tu pasión, así sea lo más complicado, sí se logra. Hay que ser perseverantes, hay que ser fuertes, nos van a decir que no un chorro de veces, ya me han dicho que no, y es no tomárselo personal, es decir, estoy aquí por algo y voy a luchar por ese sueño.

Total look, Fendi. Foto: Diego Fierce

"A mí me estaban afectando mucho (los comentarios) a tal grado que dije ya no quiero ni abrir mis redes sociales, hasta que dije no, hay mucha gente que va a conectar conmigo, hay mucha gente que le falta conocerme, quiero que me empiecen a conocer por mis proyectos, lo que trato de transmitir, los mensajes que tengo en el corazón y en la cabeza”, aseguró Paola sobre las grandes lecciones que le ha dejado hasta ahora su carrera.

Asimismo, nos compartió que uno de los sueños que tiene es poder impulsar al talento mexicano.

“Tengo un proyecto que no puedo contar mucho, pero es apoyar y dar dinero a cortometrajes de estudiantes, que pues es un dinero que yo pude obtener. No lo quiero gastar en ropa, lo quiero gastar en arte y en apoyar a que más gente pueda crear, no solamente yo. Voy a poder ser productora ya en breve y poder literalmente apoyar económicamente a chavos que tengan grandes ideas y mexicanos”, pues Ramones nos contó todo el talento que ve en México y el ojo tan especial de los mexicanos.

Además de estar muy feliz por ver a más mujeres en la industria.

“Justo le decía a mis papás, estoy tan agradecida con Dios que nací en este momento de la vida porque las mujeres están teniendo más oportunidades. Ya se contaron muchas historias desde la perspectiva de un hombre, ahí va la de la mujer”. Sobre los géneros que le gustaría tocar nos dice está en un etapa de probar distintos, “la verdad todavía no me quiero cerrar a ninguno, estoy probando comedia, drama, docu-ficción, ahorita estoy en un camino de descubrimiento personal, y de también descubrir cuál es mi estilo, cómo quiero que la gente me identifique, no copiar, ni imitar, sino tener uno propio”, aseveró Paola.

Vestido y chaleco, Longchamp / Zapatos, Christian Louboutin / Anillos, Uno de 50. Foto: Diego Fierce

FACETA FASHIONISTA

Paola Ramones estuvo presente en el Mercedes-Benz Fashion Week México en esta reciente edición y nos contó cómo vivió esta experiencia.

“Muy orgullosa de lo que nosotros los mexicanos podemos crear tanto en la moda como en el cine. Realmente tenemos muchos colores, muchos olores, mucha diversidad. Me encanta ver a mexicanos cumpliendo sus sueños, cada vez que un diseñador salía a dar las gracias de verdad se me ponía la piel chinita porque sé el trabajo que cuesta. Nunca he diseñado nada aún, pero sé el trabajo que implica, sé las ganas, la pasión que hay detrás. Me encanta conocer gente que le gusta crear, que le gusta innovar y que está trayendo cosas nuevas a la mesa”.

La moda es algo en lo que también le gustaría incursionar pues para ella lleva un enorme sentido de expresión.

“Es una expresión personal impresionante, combinar texturas, combinar colores, es combinar ideas, para mí también es arriesgarse a usar cosas que te gusten a ti, principalmente, que te ayudan a seguir compartiendo tu mensaje, quién eres, a dónde vas. Me gustaría en algún momento de la vida sacar una colección pero con conciencia, con mensaje. A la moda le tengo mucho respeto, necesito estudiarlo más, juntarme con gente que sepa, pero van a ver que van a escuchar de mí haciendo algo con la moda y siempre el cine va a estar al lado", finalizó.

Total look, Alersundi. Foto: Diego Fierce

SUS FAVORITOS

¿Qué no puede faltar en tu clóset?

Unos lentes y un buen saco. Los sacos me fascinan. Mi papá me dice, ‘pareces licenciada a dónde vas’. Me pongo mucho saco, pero me gusta mucho vestirme así.

¿Qué siempre traes en tu bolsa?

Un gloss y mi cargador, porque los que me conocen saben que yo todo el tiempo no tengo pila, y bueno dinero.

¿El mejor consejo de moda que te han dado?

Sigue las tendencias, pero síguelas a tu gusto. Yo sigo tendencias pero las hago mías. Nunca pierdas tu estilo y tu esencia.

¿Tu tendencia favorita?

Ahorita estoy en el tema muy minimalista, mi yo del pasado era de rosas y naranjas, y así, y como que me aturdí un poco, ahorita estoy más en blancos, beige, más neutro.

TENDENCIAS METÁLICOS

El plateado reina con fuerza para este otoño invierno, diviértete llevándolo en pantalones, faldas, sacos, abrigos y tops, o hasta con lentejuelas. Puedes hacerlo tan casual o de noche como quieras.

TERCIOPELO

Uno de los favoritos de esta temporada invernal. Nos encanta en un body.

ENCAJE

Otra textura que viene con todo, en rojo o negro para un efecto gótico será un acierto total.

FAUX FUR

Mantente sin frío con un chaleco o abrigo de este material, si es en un color atrevido como el verde, mucho mejor.

PIEL

Este textil lo vemos en todo, desde vestidos, pantalones, trajes, botas altas, y más. Será un básico en tu clóset que te aseguramos elevará tu look.

Por Ailedd Menduet

Fotos: Diego Fierce para Bloom Estudio / Maquillaje: Tatiana Franco para Givenchy Beauty / Peinado: Jared Castillo Medrano para Drybar / Locación: Sofitel Mexico City

MAAZ