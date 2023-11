¿Cómo saber si mi pareja es narcisista? 5 señales que lo delatan

Aquellas personas que están en una relación quizá no se han dado cuenta que su pareja puedas ser más tóxicos de lo que parece, esto debido a que están segados por el romance y cariño que le tienen; sin embargo, existe una enfermedad mental que puede hacer que arruine cualquier momento a futuro y que no podrás tolerar más adelante. Por ello, a te revelaremos cómo saber si tu pareja es narcisista y cinco señales que lo delatan.

Sin lugar a duda, el amor propio es una condición positiva que te puede alejar de personas falsas que solo absorben tu energía; sin embargo, cuando esto se convierte en algo que solo la persona piensa todo el tiempo, pasa a ser una conducto narcisista que termina desgastando la relación entre una amistad, o incluso en el amor.

Personas que solo pensarán en ellos y al final en ti Foto: Especial

Sigue leyendo:

Experta en liderazgo de Harvard: "cinco rasgos para reconocer a un narcisista"

Están entre nosotros, pero así puedes identificar a una persona narcisista

¿Tu pareja es narcisista? conoce las señales

De acuerdo con la psicóloga Sara Sarmiento, quien es presidenta y fundadora de Y"o Vivo Consciente", reveló que existen ciertas características que tienen una persona narcisista.

La especialista revela en el sitio Psicología Madrid nueve señales de alerta que debes tener en cuenta; sin embargo, estas son las cinco red flags con las que debes salir huyendo de esa relación de inmediato.

1. Se siente especial, más que los demás

Esa persona cree que todas las personas están por debajo de él en muchos sentidos, que el suelo ni siquiera lo merece. Además, siempre te lo hará saber y que incluso, tú como hombre o mujer no eres más que él o ella.

Ve por debajo a los demás Foto: Pexels

2. Piensa que merece un trato especial en el amor

Así como lo lees, si tu pareja cree que debes admirarlo o idolatrarlo por lo que hace y debes decirle todo el tiempo lo especial que es o si no sentirá que no te importa la relación. Claro, en un punto esto te llegará a cansar y será desgastante para ambos, así que es huir de él o ella no es mala idea.

3. Son personas manipuladoras

Esto es muy difícil de descifrar, ya que una persona puede no poner límetes toda su vida y te hará creer que lo que se hace o dice es la última palabra y no hay otra opción de hacerlo.

Te puede interesar: Podrían parecer los más románticos: 5 peligros de tener una pareja narcisista

4. Tiene nula empatía con otras personas

Jamás se pondrá en los zapatos de los demás y te hará creer que esa persona no necesita ayuda y que puede salir solo adelante, esto al estar siempre centrados en sus propios deseos y necesidades, por lo que asistir a alguien no está dentro de sus prioridades.

No lo verás ayudar a otra personas Foto: Especial

5. La crítica lo corroe

Ya sea constructiva o simple, las opiniones hacia él siempre serán su coco, jamás aceptará que otra persona puede tener razón, ya que se pueden mostrar vulnerables. En muchas ocasiones, jamás aceptarán un consejo ya sea de ti o de otra persona.