Su esposa le fue infiel con su hermano, en venganza él le vendió toda su ropa en 20 pesos | VIDEO

Las redes sociales se ha convertido en la plataforma favorita para dar a conocer historias que despiertan todo tipo de sentimientos en los internautas, como la de un hombre que tras destaparse la infidelidad de su esposa con su propio hermano decidió rematar toda su ropa en plena vía pública. Aunque primero fue blanco de críticas, el dinero que logró recaudar lo destinó a una buena causa y no dudó en documentar todo el proceso a través de su cuenta de TikTok.

La historia del usuario Máximo JJ se hizo viral de inmediato en TikTok, donde relata que su esposa le fue infiel con su hermano mayor y en venganza decidió quemar una gran cantidad de ropa que había dejado en la casa que compartían con su hijo. “Estaba enojado, la verdad, estaba muy ciegamente loco”, dijo el hombre al señalar que recibió fuertes críticas por prenderle fuego a algunas de las prendas de su expareja y argumentó que habría sido un arranque de furia.

Sujeto descubre infidelidad de su esposa y vende toda su ropa. Foto: Captura de pantalla TikTok @maximojj

Ante esto, optó por vender a 20 pesos el resto de las prendas que aún tenía en su poder y para ello colocó todo en la cajuela de su automóvil para después estacionarlo en una de las principales vías de Puebla con el letrero “Mi vieja se fue con otro, vendo toda su ropa”. Entre risas, la gente comenzó a llegar al lugar y mientras escuchaban la historia sobre la infidelidad tomaban hasta cinco prendas y algunos zapatos que, según mostró en algunos videos, se encontraban en buen estado.

¿Infidelidad con causa?

Apoyado por otro de sus hermanos, quien afirmó sentirse feliz de ayudarlo debido a las circunstancias, vendió todas las prendas y ante las fuertes críticas que recibió por quemar la ropa de su exesposa en un primer momento destinó el dinero recaudado a la compra de alimentos que más tarde repartió a las personas que esperaban afuera de un hospital.

Primero le prendió fuego a una parte de la ropa. Foto: Captura de pantalla TikTok @maximojj

El hombre también compartió los clips en los que muestra el momento en el que compraron pizzas, bebidas y platos desechables que usarían para repartirlo entre las personas afuera de un hospital. La historia dividió opiniones entre quienes le externaron su total apoyo, aquellos que cuestionaron el motivo por el que su expareja habría decidido irse y quienes hicieron mofa de la venta.

“No le eeches la culpa, cuando una mujer se va siempre es por algo” “Nadie sabe el fondo de la olla más que el cucharón”, “Todos opinan, pero, ¿acaso vivían con ellos?”, “Yo no se la compraría a mi vieja, luego agarra las mismas mañas”, “Por qué nunca me encuentro con esas ofertas”, “Saca todo el coraje de la forma que tú consideres”, “Véndanme las maletas no sean gachos” y “¿De qué talla son? Me interesa la blusa blanca”, fueron algunos de los comentarios.

Destina dinero a la compara de alimentos para personas afuera de un hospital. Foto: Captura de pantalla TikTok @maximojj

