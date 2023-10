La despiadada y perturbadora historia detrás de la novela de “Lolita” de Vladimir Nabokov

Recientemente la cuenta de @nenamonstruo compartió un video en TikTok que pronto se hizo viral, en donde cuenta toda la historia detrás de la niña de la que se inspiró el escritor Vladimir Nabokov para su más exitosa novela “Lolita”, pero que en realidad no se trata de algo inocente sino meramente perturbador, peligroso y hasta incómodo.

El verdadero nombre de “Lolita” es Florence Sally Horner, quien fue secuestrada en 1948 por el pederasta Frank La Salle, de quien tomó inspiración el escritor para crear esta novela en donde cuenta la historia de esta niña luego de leer la noticia en un periódico, lo cual lo dejó en shock.

La historia de "Lolita", ¿quién fue Florence Sally?

Al ponerse a investigar, se dio cuenta que se trataba de una historia sumamente aterradora y perturbadora, y aunque en diversas ocasiones le preguntaron que si se había inspirado en dicha historia real, siempre decidió negarlo, sin embargo, expertos señalan que no hay dudas sobre ello.

La historia de Florence Sally comienza cuando era tan sólo una niña de 11 años y por querer encajar con sus nuevas “amigas”, decidió intentar robar un cuaderno de una tienda ubicada en Camden, New Jersey, donde un hombre de 50 años, Frank La Salle la descubriría y tomaría dicha situación a su favor para manipular a la menor.

Él pronto tuvo la idea de amenazar a la pequeña con decirle que era un agente de la FBI y le dijo que la enviaría a un lugar para “niñas como tú” si no lo obedecía en todo lo que le pidiera; así fue como pronto logró capturarla y pasó más de año y medio viajando en diversos estados de Estados Unidos donde abusó de ella sexual y psicológicamente.

Murió en un accidente de auto

Al estar en Dallas, Texas, la pequeña le confesó a una de sus amigas sobre dicha situación, y pronto recibió ayuda de las autoridades para poder escapar de su abusador, y pronto le pidió a su hermana que le notificara al FBI.

Incluso se dio a conocer que la madre de la pequeña había sido amenazada por su abusador Frank La Salle, pero que decidió callar y no hacer más; durante los viajes y traslado, él argumentó que era el padre de la menor, pero al ser arrestado, fue condenado a pasar de 30 a 35 años de prisión.

Florence Horner murió en un accidente automovilístico cerca de Woodbine, New Jersey, el 18 de agosto de 1952; ante ello, el The Associated Press informó lo siguiente: “Florence Sally Horner, de quince años, quien pasó 21 meses cautiva de un transgresor sexual, murió en un accidente viario cuando el auto en que viajaba se estrelló contra la parte trasera de un camión estacionado”.

