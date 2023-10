Mariachi en México: ¿Qué necesitas para emprender este negocio?

La música de mariachi siempre ha estado presente en la vida de los mexicanos, son algo así como ´el ajonjolí de todos los moles´, ya sea que te los encuentres tocando en un restaurante, en fiestas, aniversarios, serenatas, plazas públicas y hasta dando el último adiós a un ser querido en los funerales, ellos siempre están disponibles para cualquier ocasión.

Y aunque todos hemos visto a una agrupación de mariachis, ¿te has preguntado qué se necesita para iniciar en este negocio? Si quieres conocer qué habilidades y recursos se requieren para destacar en el regional mexicano, aquí te contamos algunas cosas que puedes tomar en cuenta por si sueñas con tener tu propia integración de mariachi, o simple curiosidad.

Contar con habilidades musicales

La más importante de todas es saber sobre música, o tener conocimientos básicos, si no se cuenta con el talento suficiente, las contrataciones no llegarán, por lo tanto no será un negocio rentable. Si eres una persona que conoce sobre música, o te gustaría saber qué requisitos necesitas, aquí te compartimos algunos datos.

Tocar algunos de estos instrumentos: Trompeta, violín, guitarra, guitarrón y vihuela

Cantar (o al menos ser entonado)

Saber leer las partituras

Desenvolverse en el escenario, y saber poner ´ambiente´

Conocer el repertorio de los temas clásicos de mariachis

Si no cuentas con alguna de estas características, no te preocupes, en la Ciudad de México existe una escuela de mariachis donde puedes aprender, se trata de la Escuela de Mariachi Ollin Yoliztli Garibaldi, este centro educativo se fundó con el propósito de que las personas se formen profesionalmente en este género musical, y egresen con los conocimientos necesarios, así que no hay falla, de que se puede ser mariachi profesional, se puede y además se emprende.

Acercarte a personas que ya están en el medio

Para conocer más sobre este mundo, y cómo se maneja, es recomendable acercarse a personas que ya llevan algunos años tocando, con esto se puede aprender sobre el negocio, se adquiere experiencia, y sobre todo se gana confianza.

Una vez que se haya aprendido y experimentado lo necesario, es cuando se puede tomar la decisión de animarse y emprender para formar una agrupación propia, así será un poco más fácil.

Presupuesto para invertir

Soltar dinero para iniciar un negocio es lo más difícil, a veces llega a ser demasiado caro, pero en este caso se puede empezar de poquito en poquito, lo primordial es contemplar el gasto en traje e instrumento. En este caso te recomendamos buscar algo con las 3 B: bueno, bonito y barato, después puedes invertir en algo de mayor precio que te ayude a seguir mejorando en el negocio.