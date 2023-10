Chicas Pesadas: en esta cuenta de TikTok puedes ver la película completa para hacerle honor al octubre 3

Hoy, 3 de octubre, es un día especial para los millones de aficionados que cada año se congregan en las redes sociales para celebrar y rememorar los momentos más icónicos y escenas de Mean Girls (Chicas Pesadas), la célebre película protagonizada por Lindsay Lohan, Rachel McAdams, Amanda Seyfried y Lacey Chabert. Este filme se ha convertido en un clásico contemporáneo que refleja a la perfección como es la vida en la preparatoria, por lo que miles de personas alrededor del mundo se han sentido identificadas con alguna de las escenas que ahora viven en su cabeza sin pagar renta.

Esta película se ha posicionado como un ícono en la cultura pop, influyendo en gran medida en la sociedad actual a través de sus referencias y frases memorables que resuenan en el día a día, pero además ha encontrado un nuevo público gracias a su disponibilidad en diversas plataformas de streaming como lo son Netflix, Paramount Plus, ViX Plus y Prime Video y aunque estas plataformas son muy conocidas, muchas personas no tienen la posibilidad de pagar esta suscripción por lo que una cuenta en TikTok se ha dado a la tarea de subir la película completa para que cualquiera pueda disfrutar de ella.

Las frases y escenas emblemáticas siguen siendo citadas y compartidas en redes sociales, demostrando el duradero impacto de la película.

Aunque con los servicios de streaming es posible disfrutar de un catálogo muy amplio de series y películas, muchas personas no tienen la posibilidad de pagar la suscripción, por lo que en plataformas como TikTok ha comenzado una especie de campaña en donde distintas cuentas se encargan de subir, por partes, capítulos de series y películas para que así cualquier persona pueda acceder a ellas, contribuyendo a la democratización del cine y formando una resistencia ante las grandes compañías de streaming.

Es así como la película de Chicas Pesadas se ha unido a esta tendencia y ahora es posible verla completa en una cuenta de TikTok y aunque no se ha confirmado que este perfil pertenezca al servicio de Paramount Plus, sí es posible encontrar los clips de la película; en total son 23 clips que van desde los 57 segundos hasta los 10 minutos que permite la plataforma y a lo largo de ellos es posible ver la película completa sin ningún costo y aunque ésta se encuentra en inglés, los subtítulos automáticos de TikTok hacen posible verla traducida sin ningún problema (da clic AQUÍ para Chicas Pesadas en TikTok)

¿Qué significa el 3 de octubre en Chicas Pesadas?

A nivel mundial, el 3 de octubre se ha establecido como el Día de Chicas Pesadas debido a que en esta fecha, en la trama de la película, Aaron Samuels (Jonathan Bennett) le pregunta a Cady Heron (Lindsay Lohan) qué día es; la mayoría de las y los fans recuerdan este momento a través de memes o compartiendo escenas y diálogos que hicieron legendarios a los personajes de Las plásticas, pero otros más entusiastas llevan su celebración un paso más allá vistiendo atuendos de color rosa en homenaje a una de las reglas del grupo de amigas liderado por Regina George: "los miércoles usamos rosa".

Esta iniciativa de conmemoración ha trascendido las fronteras de las redes sociales y se ha arraigado en la cultura popular, convirtiendo el 3 de octubre en una fecha especial para los aficionados de esta película que ha dejado una huella perdurable en el mundo del cine y en la memoria de sus seguidores y es que la facilidad de acceso a través de estas plataformas ha permitido que tanto los admiradores de la película como las nuevas generaciones descubran y disfruten de esta comedia icónica, manteniendo su relevancia en la cultura contemporánea.

