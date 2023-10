No uses este hielo del Oxxo para tus bebidas porque podrías intoxicarte

¿Consumes en tus bebidas el hielo que venden en el Oxxo? Ten cuidado, pues no es recomendado, ya que recientemente el creador de contenido en TikTok Roberto Franco reveló que no está diseñado para consumo, sino para otro tipo de actividades, por lo que ingerirlo podría producir una intoxicación. Esta revelación impactó a muchos usuarios, quienes aseguraron que tendrán más cuidado.

Una intoxicación alimentaria surge cuando uno ingiere alimentos o bebidas contaminadas con microorganismos perjudiciales, como bacterias, virus o parásitos. También puede ser causada por toxinas o químicos presentes en los alimentos contaminados. Una vez estos agentes nocivos entran en el sistema, comienzan a interferir con las funciones normales del cuerpo, a menudo provocando una respuesta inflamatoria del sistema inmunológico.

¿Para qué sirve el hielo del Oxxo?

Si te intoxicas, los síntomas típicos incluyen náuseas, vómitos, diarrea, dolores abdominales, fiebre y fatiga, que generalmente se manifiestan pocas horas después de la ingesta del alimento contaminado. Franco, quien es experto en psiconutrición, sostuvo que en realidad este hielo sólo está pensado para enfriar, colocarlo en un recipiente (hielera) y el líquido o comida que quieras enfriar encima, sin que entren en contacto directo.

“El agua que contiene no está purificada… No quiero decir que te vaya a hacer daño tomarte una coquita con este hielo… si el consumo es excesivo, puede llegarte a sentir un poco intoxicado… Los síntomas de la resaca pueden provenir de ese hielo, inclusive no es una buena opción para tener en casa”, detalló, luego de mencionar que se han introducido hielos aptos para el consumo diario.

¿Por qué es importante cuidar lo que tomamos?

Ingerir líquidos es una acción cotidiana esencial para la supervivencia y bienestar humano. No obstante, lo que elegimos beber puede ser un vehículo de salud o enfermedad. La salubridad es crucial, pues un líquido contaminado puede transportar agentes patógenos que desencadenen enfermedades, algunas graves o mortales.

El entendimiento de esto no sólo beneficia a nivel individual, sino que es una cuestión de salud pública. Los entes gubernamentales y organizaciones de salud tienen la responsabilidad de monitorizar y garantizar la calidad del agua y otras bebidas. Además, al estar informados, los consumidores pueden exigir mejoras y transparencia en las prácticas de producción y distribución de bebidas, lo que a su vez, puede impulsar a las industrias hacia una operación más limpia y sostenible, por lo que deberías tener cuidado de ahora en adelante.

