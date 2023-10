Horóscopos de Mhoni Vidente HOY 13 de octubre, predicciones para el amor, salud y dinero

Mhoni Vidente trae para ti las mejores predicciones de los horóscopos para este viernes 13 de octubre; consulta lo que te deparan los astros en material de salud, dinero y amor.

Así será la suerte de los signos del zodiaco hoy

ARIES

La vida continúa, y parte de ese amor que persiste es el que estás experimentando ahora. Debes dejar atrás un pasado que ya no te pertenece y que no te ha beneficiado. Cierra la puerta detrás de ti y sigue este camino diseñado para dos y solo dos.

Hoy es un día en el que el valor reside principalmente en la amistad. Debes buscar en tus amigos ese apoyo, ese impulso y esa habilidad que necesitas para superar los obstáculos actuales. Recuerda que su consejo es valioso.

No es sabio mantener creencias que te eximan de cuidarte a ti mismo. No dejes que la idea de que alguien más o alguna fuerza externa resolverá todo por ti. Marca esta fecha como el momento en el que decidiste hacerte responsable de tu propia vida.

TAURO

La idea es sumar en lugar de restar en el amor. Debe ser una lucha compartida, no un choque de voluntades. Cuando el equipo se divide, la derrota se acerca. Por tanto, es esencial mantenerse unidos, especialmente frente a los desafíos que se avecinan.

Debes seguir los consejos que recibirás hoy. Reconoce la autoridad de quien te los brinde y ponlos en práctica de inmediato. La disciplina para alcanzar el éxito implica también darle espacio a aquellos que merecen ser tus guías y modelos. Verás que esto te será muy beneficioso.

Es importante distinguir entre lo que puede renovarse (tu entusiasmo, optimismo, sed de aprendizaje, etc.) y lo que debe ser eliminado, como los malos hábitos y la negatividad. Así como limpias tu casa, también debes depurar tu vida de todo lo que te impide ser la persona que deseas ser.

GÉMINIS

El amor es principalmente libertad, especialmente la libertad de elegir. Insistir en que tu pareja tome decisiones que te favorezcan o convenzan no le permite elegir libremente. Debes permitirle decidir en todo lo que le concierne sin presiones ni manipulaciones.

Evita apostar cuando las probabilidades de éxito son escasas. Las tendencias no están a tu favor en los juegos de azar y el riesgo en este día. Es mejor mantener tu dinero a salvo; habrá mejores momentos para jugar y ganar, pero este no lo es.

Es esencial revitalizar tu cuerpo y recordar que estás vivo. El primer paso para recuperar tu energía y entusiasmo por la vida es salir de tu casa. Disfruta del aire libre, camina al sol y conecta con la naturaleza. Recupera lo que te llena de alegría y bienestar.

CÁNCER

Te han dicho que tu relación está en peligro, lo cual te preocupa. Sin embargo, detrás de esta descripción negativa, hay aspectos positivos que no debes pasar por alto. Esto indica una conexión entre tú y tu pareja. Puede ser un vínculo sólido y duradero, como el hilo que ayudó a Teseo a salir del laberinto.

Identifica a tus aliados más valiosos en el trabajo. Haz una lista de personas a las que puedas acudir en busca de consejo y apoyo en caso de problemas laborales. Mantén relaciones cercanas con ellos para tener un respaldo sólido cuando lo necesites.

Para promover y mantener la salud, los astros recomiendan el uso de velas blancas, hojas secas en una bolsa, monedas de plata y plantas vivas. Rodearte de estos elementos te proporcionará protección contra diversas adversidades.

LEO

El amor es una ciencia que se aprende mientras avanzas; no existen manuales ni fórmulas fijas. Cada momento presenta nuevos desafíos y la improvisación es clave para resolverlos. No seas demasiado duro contigo mismo; es necesario cometer errores para convertirse en un buen amante.

Ten en cuenta que hay personas observándote, algunas con intenciones menos que amigables. Debes ser cauteloso en cada paso y acción que tomes. Evita el pánico, ya que es la forma más común de cometer errores. Continúa trabajando diligentemente como lo haces todos los días, sin reservas ni descanso.

No intentes complacer a aquellos que carecen de compasión y empatía hacia ti. No puedes dar lo que ni tú ni nadie está en posición de ofrecer. Deja de esforzarte en contentar a personas que no te valoran; esto solo te causa daño.

VIRGO

Puedes dejar atrás tus sospechas sobre la conducta de tu pareja. Evita confrontaciones y no te preocupes más por el tema. Tu pareja te explicará el motivo de los cambios en sus horarios en su momento. Te sorprenderá la verdad y cómo difiere de tus imaginaciones.

Hoy debes comprometerte a ahorrar, ya que el futuro puede presentar dificultades financieras en las que necesitarás los ahorros que hagas ahora. Crea un plan de ahorro que no ponga en peligro tu calidad de vida actual ni te limite excesivamente, pero ten en cuenta esta advertencia.

Mantén precaución con el clima, especialmente el viento y el calor. No te expongas sin protección adecuada y no actúes como si fueras invulnerable, ya que no lo eres. Pequeñas precauciones pueden prevenir problemas mayores.

LIBRA

Tu número de la suerte es el 1, que simboliza el amor y la unidad. En el amor, no debe haber grietas entre tú y tu pareja, ni permitir que terceros se entrometan.

No dejes esta decisión en manos de otros. Es una apuesta que puede ser muy gratificante, así que asume la responsabilidad de tomarla tú mismo, pues tu intuición ya ha hablado y has elegido, solo que aún no quieres aceptarlo.

Aunque las ilusiones pueden ser motivadoras, como los espejismos en el desierto, a veces llegamos a descubrir que eran solo ilusiones. Lo que perseguías no existe. Te ha llevado hasta aquí, pero es hora de decir adiós.

ESCORPIO

Es esencial comunicar tus necesidades en el amor para evitar conflictos innecesarios. Tu pareja está dispuesta a apoyarte, pero no puede adivinar tus deseos si te muestras distante y cerrado. No hay debilidad en pedir ayuda, especialmente cuando proviene del amor.

Negarte a dar una sugerencia está causando pérdidas y duplicación de esfuerzos. Sé sincero con tus superiores y comparte tus ideas y lo que crees que debe hacerse. De lo contrario, podrían interpretarlo como una acción intencionada.

Hoy es un buen día para recuperar la pasión. Sumérgete en la vida cotidiana y en la compañía de las personas. Esto te ayudará a reconectar con el mundo y sentirte nuevamente como el protagonista de tu vida. El optimismo es fundamental para encontrar tu lugar en el mundo una vez más.

SAGITARIO

Es sabio reconsiderar la decisión que habían tomado. No es el momento adecuado para llevar a cabo esa inversión o cambiar sus estilos de vida. El momento llegará, pero no es ahora. Mantén el proyecto en mente y evita culpar a tu pareja.

No confíes en aquellos que parecen tener todas las respuestas. A menudo, estas personas no comprenden por completo las situaciones y no han evaluado adecuadamente las ventajas y desventajas de sus métodos. Es preferible mantener las prácticas anteriores en lugar de adoptar novedades no probadas.

Hoy, vístete de rojo y rodea tu entorno con este color. El rojo puede fortalecer tu aura y energía vital. Representa pasión y vida, estimula la circulación sanguínea y ayuda a mantener la presión arterial en niveles óptimos. Este color es adecuado cuando necesitas concentrarte en el trabajo y mantener la determinación.

CAPRICORNIO

Sentir que estás dando vueltas en círculos es algo común en la vida y no es necesariamente negativo. El amor atraviesa períodos de calma en los que aparentemente no sucede nada, pero esta estabilidad prepara el terreno para futuros logros. Aprende a valorar estos momentos, aunque tu naturaleza tienda hacia la acción.

El esfuerzo siempre es la solución. Deja de lado las preocupaciones paralizantes y recupera tu impulso. Solo a través de la dedicación y la creatividad las cosas volverán a avanzar a la velocidad que deseas. No te dejes abrumar por problemas que puedes resolver por ti mismo.

No te enfoques solo en los síntomas, investiga las causas. Atender solo las molestias menores puede ocultar señales importantes que tu cuerpo te está enviando. Deja de tomar remedios temporales y consulta a un profesional médico para abordar el problema de raíz. Puede ser más sencillo de lo que crees.

ACUARIO

El paso del tiempo es una de tus preocupaciones, especialmente en relación con tu pareja. Sin embargo, debes entender que el tiempo fortalece las relaciones, al igual que un árbol crece con los años.

No hay nada de malo en buscar inspiración en modelos a seguir. Este es un buen momento para abandonar prácticas que han sido una carga y adoptar aquellas que han llevado a otros al éxito.

Hoy es el momento adecuado para mirarte en el espejo y reconocer todo lo que has logrado. Has hecho lo correcto y necesario, y con el tiempo, verás los frutos de tu esfuerzo. Confía en ello y descansa con la satisfacción de haber cumplido tu deber hacia tu cuerpo.

PISCIS

Tienes una preferencia por mantener un cierto aire de misterio en tu vida y esperas que se te respete en todas las áreas, pero tu pareja podría pensar que estás ocultando algo relacionado con una posible infidelidad. Es esencial comunicar tu necesidad de intimidad y explicar tus razones.

Necesitas ser más preciso en tu manejo financiero. La generación de riqueza requiere un seguimiento más meticuloso de tus ingresos y gastos. Solo así podrás dar el valor adecuado a tu dinero, lo cual es esencial considerando el esfuerzo que pones en ello.

Hoy debes prestar especial atención a dónde pones el pie, tu postura y la carga que llevas. Cuida tu estructura ósea y muscular, ya que existe un riesgo de caídas que debes evitar. Mantente alerta en tus actividades y manten una postura correcta al sentarte.

