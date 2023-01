Una perrita pasó más de un mes con la pata rota hasta que fue rescatada en Puebla, ésta es su historia

En redes sociales se hizo viral la historia de una perrita que, gracias a su valor y al cariño de las personas, ha podido salir adelante y está superando una grave herida que sufrió hace más de un mes. La historia de Caramelo se dio a conocer en Facebook, cuando una usuaria la grabó afuera de una tienda y en donde se puede ver el problema físico que tenía.

La pata delantera izquierda de la perrita estaba rota y sólo podía arrastrarla. Aunque eso no impedía que la pequeña estuviera contenta y se acercara a quienes saludaban, sí hacía su vida mucho más difícil y, con el tiempo podía hacer que sufriera alguna infección o cualquier otro problema de salud que resultada más complicado.

El caso se dio en Puebla, Puebla y la usuario Dolche Sanz pidió ayuda a las personas que pudieran donar algo de dinero o asistencia médica para la pequeña que, en ese momento, no tenía nombre. "La indiferencia duele y mata. ¿Cuánto más debe sufrir esta pequeña para que alguien la ayude? Tiene un mes así y nadie hace nada. Ya se coordinó el rescate, atención médica y traslado, ya que está en una zona rural, pero necesitamos apoyo para sus gastos. No son casos fáciles, les pido que sino pueden donar ayuden compartiendo. Ella no tiene la culpa de ser invisible ante los ojos de los demás, pero nosotros si podemos salvarla", se podía leer en el mensaje que escribió el 20 de enero.

La perrita tenía muy lastimada la pata delantera izquierda

FOTO: Captura de pantalla Facebook

Le pusieron de nombre Caramelo

Después de que se publicó el video en redes sociales, muchas personas ofrecieron su ayuda para rescatar a la pequeña. Afortunadamente ya pudo recibir atención médica, para operarle la pata que estaba rota y que, por fin, pudiera caminar como normalmente lo hacía.

En su cuenta de Twitter, la misma usuaria que publicó el video en Facebook, posteó una actualización y mostró una fotografía en la que se puede ver a la pequeña en el veterinario, mientras la están atendiendo. En la patita le están poniendo la anestesia para hacerle el procedimiento necesario. Además, la mujer que la rescató informó que la pequeña ya tiene nombre.

Decidimos llamarte "Caramelo" porque a pesar de todo tu sufrimiento y dolor, cuando llegaste a nuestras manos había un brillo especial en tu mirada. Estabas contenta, sabías que algo iba a cambiar, fuiste muy tierna y dulce

Caramelo tendrá una nueva oportunidad para llevar una vida normal

FOTO: Twitter Dulce Centeno

Luego de la operación, la pequeña Caramelo deberá pasar algunos días en recuperación, pero con el tiempo podrá tener una vida normal y seguir siendo la perrita feliz y cariñosa que era antes del accidente que sufrió.

