VIDEO | ¿Los extraterrestres llegaron a la CDMX? Jaime Maussan reporta avistamiento de extrañas luces en el cielo

Jaime Maussan, un reconocido ufólogo mexicano, reportó la noche de este lunes 2 de enero de 2023 un avistamiento de fenómenos aéreos no identificados (UAPs en inglés) en la Ciudad de México. De acuerdo con seguidores del también periodista, los objetos voladores aparecieron en el cielo poco antes de las 21:00 horas y fueron documentados por diversos internautas, quienes dieron aviso al experto para que investigara sobre lo que estaba sucediendo en la capital mexicana.

De igual manera, Jaime Maussan aprovechó sus redes sociales para pedirle a los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano que indagaran sobre lo que se observó en el cielo de la Ciudad de México; no obstante, la dependencia no ha emitido un comunicado explicando el fenómeno. Por su parte, fanáticos del ufólogo llenaron sus redes sociales comentando sobre el extraño evento, el cual, según aseguran, no es la primera vez que sucede un avistamiento de tal magnitud.

Internautas reportaron que el extraño evento de esta noche fue visible desde varios puntos de la capital como la Colonia Roma e incluso en áreas del Valle de México, como en Ecatepec, Estado de México. "Salí a ver si observaba algo y en dirección Nororiente esto es en Ecatepec, capte 2 luces pero si debo aclarar que son aviones ya que es su ruta habitual del AICM", escribió un internauta en la publicación del periodista.

Otros usuarios de la red social Twitter trataron de explicar lo que habían documentado con sus cámaras celulares. "Eran 5, desapareció 1 bajando a la ciudad, ahora solo quedan 3... desaparecen y otra vez aparecen (...) Ya van más de 7 objetos que veo! Bajan en secuencia y desaparecen, ahora solo se ven 3 y dos más lejanos, increíble (...) No dejan de aparecer! Llevo media hora aquí y siguen apareciendo uno detrás de otro", detalló un usuario identificado como @Helljoy08, quien ha ganado cientos de likes en cada una de sus publicaciones.

Internautas aseguraron que los objetos eran visibles desde distintos puntos de la Zona Metropolitana. Foto: @Mariana59749053

Por su parte, otros internautas optaron por buscar una explicación lógica al extraño evento y comentaron que podría tratarse de aeronaves esperando aterrizar en la capital mexicana: "son aviones que esta en fila para aterrizaje, es el corredor aéreo", "son aviones, cómo pueden confundir a la gente con esta falsedad" y "nada extraterrestre seguramente son aviones que están por llegar a la ciudad", fueron algunas de las respuestas que obtuvieron más "likes" en la publicación realizada por el reconocido ufólogo mexicano.

SIGUE LEYENDO

VIDEO | ¿Un ovni? Captan extrañas luces sobrevolando la Refinería de Tula

¿Son extraterrestres? Captan misterioso anillo negro en el cielo de Singapur

"Habrá contacto extraterrestre muy pronto": viajero del tiempo asegura será con EU