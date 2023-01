Ésta es la moneda de 10 centavos que se vende hasta en 400 mil pesos en redes sociales

No es una falsedad cuando decimos que las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental no solamente para informar, también para difundir casos virales que pueden cambiarle la vida a las personas. Un tema del que se habla demasiado. Incluso se tienen grupos de compra y venta son las monedas antañas, principalmente las que ya no están en circulación y dificilmente tienes acceso a ellas.

El caso más reciente que acaba de reventar es el de la moneda de 10 centavos, que en plataformas digitales como Mercado Libre se llega a vender hasta en 400 mil pesos, una cantidad nada despreciable. ¿La tienes en tu monedero? Por eso, a continuación te daremos las características que tiene la unidad para tener ese valor. Se trata de la moneda de 10 centavos de la familia D del Banco de México (Banxico).

° Tiene en el centro el Escudo Nacional en relieve escultórico con la leyenda “Estados Unidos Mexicanos” formando el semicírculo superior.

° En la parte central del reverso de la moneda podemos encontrar el número “10” como motivo principal y valor, a su derecha el símbolo “C” de centavos.

° En el campo superior al centro el año de acuñación, en el campo inferior el símbolo de la Casa de Moneda “M”, a la derecha en paralelo, una estilización del Anillo del Sacrificio de la Piedra del Sol.

Se trata de la moneda de 10 centavos de la familia D del Banco de México (Banxico)

Moneda de Zapata

Otro ejemplo de ello es la moneda de 20 pesos con la imagen del revolucionario mexicano Emiliano Zapata, conocido como "El Caudillo del Sur" y comandante del Ejército Libertador del Sur durante la Revolución Mexicana. La pieza fue una conmemoración por el centenario de la muerte del luchador social.

La unidad pertenece a la familia C1 del Banco de México (Banxico), entidad que la puso en circulación en abril de 2021; sin embargo, ahora el precio de la moneda es enorme, se ha convertido en un objeto valioso y muy preciado para los coleccionistas mundo de la numismática.

En sitios de venta por Internet como Mercado Libre la moneda con el rostro del campesino originario de Anenecuilco, en el estado de Morelos, se está vendiendo en 5 millones de pesos, es decir, 50 veces más su valor. Otras ofertas la brindan en 50 mil pesos o un millón de pesos, todo depende de las características.

° Se muestra al centro, el busto del general Emiliano Zapata Salazar, y al fondo a la izquierda, un campesino arando.

° El mapa de la República Mexicana como imagen latente a la derecha del campo, y en la parte superior, en el sombrero, el microtexto “TIERRA Y LIBERTAD”.

° La leyenda “EMILIANO ZAPATA SALAZAR” en semicírculo superior siguiendo el contorno.

° A la izquierda la ceca de la Casa de Moneda de México, y en el exergo, la denominación “$20” y los años 1919 y 2019.

° Composición: la parte central está hecha de una aleación de alpaca plateada y el anillo perimétrico de bronce-aluminio.

° Familia: C1

° Diámetro: 30 mm

° Forma: dodecagonal (12 lados)

° Peso: 12.67 gramos

°En circulación: a partir del 12 de abril de 2021

