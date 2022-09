Reina Isabel II: La FOTO que causó alerta sobre su salud

Desde la mañana de este jueves todo el Reino Unido se encuentra en vilo a la espera de conocer detalles acerca de la salud de la reina Isabel II, luego que se diera a conocer que los doctores de la monarca se encontraban "preocupados" por su salud y le sugirieron ponerla bajo supervisión médica en Balmoral, el castillo escocés en donde suele pasar el verano.

Así se puede leer en el comunicado que el Palacio de Buckingham dio a conocer este jueves; también se informó que el heredero del trono, Carlos de Inglaterra, Camilla y el duque de Cambridge ya se encuentran en Escocia para dar seguimiento al estado de salud de la monarca.

De acuerdo con la prensa británica, el martes que la reina Isabel II recibió en Balmoral a la nueva primera ministra de Reino Unido, Liz Truss, se podía apreciar su salud más deteriorada; ya que lucía mucho más delgada y encorvada. Y tal parece que las alarmas entre los doctores de la monarca saltaron una vez que se le apareció una mancha oscura en su mano derecha.

Salud de la reina Isabel II mantiene en vilo a todo el Reino Unido

En la fotografía se aprecia la mancha en la mano derecha de la Reina. FOTO: Instagram

En las fotos difundidas en las cuentas oficiales de la Reina se puede ver claramente su mano derecha visiblemente oscura, en el momento en que la extiende para saludar a Liz Truss, la recién elegida primera ministra. Esa mancha, de un tono oscuro amoratado, fue la que habría alertado a los doctores de la monarca respecto a su salud.

Ahora, a solo horas de que el Palacio de Buckingham diera a conocer el comunicado acerca del estado de salud de la Reina, todo Reino Unido permanece a la espera de cualquier noticia. Mientras tanto, la familia real ya se trasladó por completo al castillo de Balmoral, en Escocia, para acompañar a Isabel II en todo momento.

Comunicado emitido por el Palacio de Buckingham este jueves. FOTO: Instagram

La familia real llega a Balmoral, Escocia

El heredero de la corona británica, el príncipe de Gales, ya se encuentra en el castillo junto a su madre, hasta donde viajó acompañado por su mujer, Camilla, duquesa de Cornualles. El príncipe Guillermo, su primogénito y segundo en la línea de sucesión, llegó acompañado de su esposa y sus hijos horas después.

La Reina el martes pasado, durante su más reciente aparición oficial. FOTO: Instagram

En el comunicado emitido por el Palacio de Buckingham se informó que, pese a todo, la monarca, se encuentra "cómoda" en Balmoral. Mientras que la primera ministra de Reino Unido compartió un mensaje en su cuenta oficial de Twitter:

"Mis pensamientos - y los de todo el mundo en el Reino Unido - están con Su Majestad la Reina y su familia en este momento", escribió Liz Truss en la red social.

¿Qué significa la mancha en la piel de la reina Isabel II?

Cuando las manchas en la piel aparecen por la edad, también se le conocen precisamente como manchas de la edad; si bien en algunos casos son un reflejo del paso de los años en las personas, estas pequeñas áreas planas y oscuras en la piel también pueden reflejar aspectos como la salud de las personas.

Estas manchas varían en tamaño y suelen aparecer en zonas regularmente expuestas al sol; como la cara, las manos, los hombros y los brazos. Las manchas de la edad son más comunes en los adultos mayores de 50 años, pero pueden aparecer en personas más jóvenes en caso de que pasen mucho tiempo expuestos al sol.

Si bien pueden parecerse a tumores cancerosos, las verdaderas manchas de la edad no necesitan tratamiento, pero indican que la piel ha estado muy expuesta al sol, por lo que es la manera en la que la propia piel intenta protegerse de un mayor daño solar. En el caso particular de la reina Isabel II hasta ahora no se ha dado a conocer qué es lo que sus médicos lograron determinar acerca de su salud una vez que se percataron de la mancha oscura en su mano derecha.

SIGUE LEYENDO:

Operación London Bridge: Cómo será el día por día tras la muerte de la reina Isabel II

Reina Isabel II últimas noticias EN VIVO: El Príncipe Harry viajó solo a Escocia, Meghan se quedó en Londres

Reina Isabel II: Así de bella lucía durante su juventud | FOTOS