Joven termina con su novia de toda la vida y en días ella se gana la lotería: "Me podría haber tocado a mí", lamentó

Una pareja de jóvenes del Reino Unido vivió una de las experiencias más extrañas en sus vidas luego que un golpe de suerte diera un giro a su ritmo de vida, en el momento menos esperado para ambos. Todo comenzó el día en que Daniel White decidió comunicarle a Courtney Davis, su novia desde la secundaria, que había llegado el momento de poner fin a su relación.

La noticia fue totalmente inesperada para Courtney dado el tiempo que habían permanecido juntos, pero aceptó la decisión de Daniel, por lo que a partir de entonces ambos comenzaron el proceso de duelo. “Fue un romance escolar y adolescente que simplemente se desvaneció. Diferentes intereses, otros amigos”, habría declarado el joven de 27 años a la prensa local, sobre la ruptura.

Y aunque los duelos suelen ser en ocasiones prolongados, no fue el caso de Courtney, ya que la joven recibió en solo cuestión de días una noticia que cambiaría su vida para siempre, pues su hermana le informó que había ganado la lotería. Y no se trataba de una cantidad considerable sino de una millonaria suma: nada menos que 70millones de dólares.

Joven se gana la lotería a días que su novio terminara con ella

La historia ocurrió en Reino Unido, en donde la hermana de Courtney Davis se llevó a casa 70 millones de dólares estadounidenses luego de haber ganado la lotería. Una vez que se dio a conocer de manera pública la noticia, los amigos de Daniel White, el ex de Courtney, lo comenzaron a molestar con llamadas y mensajes.

Daniel decidió terminar la relación que mantenía con Courtney desde la secundaria. FOTO: Especial

"Todos mis compañeros me están atacando. Lo primero que supe de su victoria fue que mi teléfono se volvió loco”, declaró White a la prensa, además que confesó que no se le permitió celebrar con su expareja y su familia. “Todos mis amigos bromistas me enviaban mensajes y enlaces preguntándome si estaba destrozado. Otro dijo ‘¿cuánto has llorado desde que te enteraste, compañero?’”, destacó Daniel.

Con el tiempo, trascendió que la familia de Cortney había decidido repartir la millonaria suma de dinero entre todos aquellos seres queridos que la constituyen. Pero evidentemente Daniel White ya no formaba parte de ella. Este acontecimiento generó las burlas de muchos de los conocidos de Daniel.

Daniel celebró la noticia y aseguró haberse sentido muy bien por la familia de su ex. FOTO: Especial

En declaraciones a los medios, White confesó que aunque la noticia lo sorprendió bastante, se sintió muy feliz por la suerte de la familia y confesó cuál fue su reacción al enterarse de la noticia: “Simplemente, me agarré la cabeza. Me puse feliz por ellos, pero obviamente siento que me podría haber tocado a mí”.

Courtney Davis y su familia celebran haberse ganado la lotería. FOTO: Especial

