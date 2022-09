Frase Mexicana: "Agua pasada no mueve molinos", descubre el significado y origen

Los mexicanos nos caracterizamos por darle nuestro toque a todo, y en el lenguaje no podía ser diferente. Existen frases que se han vuelto populares, pero de las cuales se desconoce su significado y origen, aunque en algún momento muchos las hemos repetido al escucharlas de nuestros padres o abuelos, como pasa con la expresión "agua pasada no mueve molinos".

México ha sido escenario de un proceso de intercambios culturales a lo largo de su historia, lo que ha creado una gran variedad de frases. Cada región ha ido creando sus propias formas de expresarse, y muchos dichos o refranes viajan con las personas y así se van creando nuevos regionalismos.

¿Cuál es el origen de la expresión?

De acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española (RAE) un molino es una "máquina para moler, compuesta de una muela, una solera y los mecanismos necesarios para transmitir y regularizar el movimiento producido por una fuerza motriz, como el agua, el viento, el vapor u otro agente mecánico".

En la antigüedad el molino de hidráulico era muy utilizado, y para que pudiera funcionar se empleaban en cauces con caudal escaso, aprovechando la fuerza de la gravedad para mover la rueda, sin embargo, con las aguas de un río o arroyo que mueve las aspas éstas ya no vuelven atrás y por ende, no mueven el mecanismo, de ahí el origen de la expresión.

Algunas variantes de este frase que se pueden escuchar en América Latina y países de habla hispana son:

Agua pasada no muele molino

Agua que pasó, molino no muele

Aguas pasadas no mueven molino

Agua estancada no mueve molino

Agua parada no mueve molino

Agua que no corre no mueve molino

"Agua pasada no mueve molinos", conoce su significado

La expresión significa que las oportunidades perdidas, como sucede con el agua pasada de un cauce, ya no nos son de utilidad, de modo que para qué lamentarlas y recordarlas inútilmente.

De nada sirve pasar el tiempo lamentando no haber aprovechado una oportunidad que ya no está a nuestro alcance. Se puede emplear en ocasiones a modo de resignación, ya que las cosas del pasado no se pueden cambiar ni producen ningún efecto en el presente.

Se suele usar para decir que algo ha quedado en el pasado, que no hay rencores o que se ha superado.

