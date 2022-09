Horóscopos: Estos signos van a ligar y engañar a su pareja este domingo 25 de septiembre

Aries (21 marzo-20 abril)

Una persona que no había notado está mostrando un interés repentino en ti, es probable que esto no avance mucho en el tiempo, pero les dará la oportunidad de conocerse más y quien sabe, poder formar una linda amistad. Si dos personas se han peleado y son amigas, no importa quien dé el primer paso, si no has tenido la culpa del asunto, no es relevante si eres tú quien se acerca primero, apreciar la amistad más allá de las diferencias es algo importante para todos.

Una persona mayor te dirá algo muy positivo para tu trabajo, lo que te permitirá realizar una mejor labor en un tiempo más, no dejes que se pase esta oportunidad de aprender algo nuevo.

Tauro (21 abril-21 mayo)

Si el éxito aún no se ha presentado en tu vida, no dudes que llegará pronto, tendrás la oportunidad de disfrutar de lo que siempre has querido, no esperes que sea mañana, pero si ten fe en que sucederá.

Tienes los ojos puestos en el pasado y eso nunca es bueno, impide tu progreso y te limita las opciones que debes tomar para tener una buena calidad de vida en el presente, no dejes que esto te suceda a ti, necesitas tomar acciones que puedas palpar en este momento, no viajes con tanta frecuencia a tus recuerdos, pueden enseñarte pero no debes pegarte en ellos.

Géminis (22 de mayo- 21 de junio)

Para los Géminis que están en un compromiso, llegará una noticia un tanto desconcertante para ambos, por lo que deberán armarse de valor y hacer todo lo posible para salir juntos de lo que sea que suceda. Los momentos especiales del diario vivir ocurren para ser disfrutados y recordados, hoy se dará algo muy especial con tu pareja, por lo que asegúrate de darle el mejor momento posible.

Abre bien los ojos a las posibilidades que se encuentren en tu camino, es probable que tengas la posibilidad de conocer a alguien nuevo y que las cosas sean muy buenas con esa persona si le das la entrada a tu vida.

Cáncer (22 junio-22 julio)

No dejes de ver las cosas como son realmente en la vida, esto también se aplica a las personas y puede ser que alguien te esté mintiendo en un asunto de suma importancia, lo único que debes hacer para esto es estar consciente de las personas y lo que pueden entregarte.

El dinero viene bien en este día y podrías recibir algo que estabas esperando hace tiempo, tal vez una deuda que te será pagada. No es bueno que siempre estés pensando en que alguien va a traicionarte, si tienes señales claras de ello entonces si debes actuar, pero si no tienes pruebas, no hay razones para desconfiar.

Leo (23 julio-22 agosto)

Es un día muy bueno para realizar tratos de negocios y para cerrar contratos, no dejes pasar la oportunidad de negociar el día de hoy, podrías conseguir un buen dinero si lo haces de buena forma.

No sigas postergando tu vida, ni tampoco tus deseos, no importa quien se interponga en tu camino, nadie debe ser obstáculo para lograr lo que quieres, si se trata de tu pareja quien pone las trabas para que logres lo que has prometido desde siempre para tu vida, entonces habla sinceramente con el ser amado, te entenderá mientras hables desde tu corazón.

Virgo (23 agosto-23 septiembre)

Un momento muy bueno tendrás en el trabajo el día de hoy, recibirás una alegría al ver que un dinero extra puede venir a tu favor, no lo malgastes en cosas que no necesitas, guarda para los momentos de escasez. Si sientes que estás un poco cansado el día de hoy, es bueno que actives tu cuerpo con un poco de ejercicio antes de ir a dormir, muchas personas creen que no se debe hacer esto antes de descansar, pero es algo muy importante para nuestro organismo.

Debes tener mucho ánimo el día de hoy, porque probablemente tendrás una jornada un tanto agotadora y te sentirás exhausto al llegar a casa, procura dormir lo suficiente el día de hoy.

Libra (23 septiembre-22 octubre)

Si un amigo tiene un problema en su relación de pareja y busca tu apoyo, no se lo niegues, pero tampoco te involucres demasiado, recuerda que siempre las parejas se arreglan y el que termina perjudicado es la persona que se involucró demasiado en el asunto.

Si tienes que trabajar en atención de personas, hoy podrías tener un problema con alguien que llegará a pedir tus servicios, no dejes que esta mala experiencia te aleje de tu trabajo, ni tampoco que te haga bajar el buen servicio que prestas, debes entender que muchas personas están pasando por un mal momento o que no tienen la misma paciencia que todos para esperar por una solución.

Escorpio (23 octubre-21 noviembre)

Es un día excelente para estar bien y para tener un momento de felicidad con la pareja, no esperes a que las cosas se den solas, siempre tienes que estar ideando cosas nuevas y nuevas formas de conquistar a la persona que amas, no es bueno que siempre estén cayendo en la rutina, prueba cosas diferente el día de hoy, te lo agradecerá y tendrás una mejor relación el resto de los días.

No dejes de esforzarte en tus estudios, si te encuentras en este momento de tu vida es probable que tengas que enfrentar algunas pruebas pronto y necesites comenzar a estudiar y a sacar proyectos adelante muy pronto, la constancia y el ser tenaz en esto siempre tendrá su recompensa.

Sagitario (22 noviembre-21 diciembre)

No dejes pasar la oportunidad de hacer algo importante por una persona de tu trabajo, es probable que necesite tu ayude en una materia en la que tienes mucha experiencia, recuerda que el trabajo se realiza en equipo, si esa persona gana, tú también lo harás eventualmente.

No es bueno caer en el juego que a veces planean otras personas, algunos comentarios mal intencionados podrían llegar a tus oídos el día de hoy, es probable que algunas personas que tienes en tu vida no deseen precisamente todo el bien para ti, puedes haber creado cierta animadversión con algunas personas y ni siquiera te has enterado por qué.

Capricornio (22 diciembre-21 enero)

No intentes copiar el modelo de conducta que tenías con tu pareja anterior con la persona que estás conociendo en este momento, las personas no son iguales y no puedes aplicar la misma forma de ser ni las mismas costumbres con esta nueva persona que ha llegado.

Tienes en tu mente un proyecto que ha estado quitándote el sueño porque sabes que será algo de éxito, no dejes entonces pasar más tiempo antes de ponerlo en práctica o presentarlo a las personas adecuadas. Si tienes gente que te apoye en un momento difícil debes comenzar a considerarles un poco más en tu vida, no siempre van a estar para ti si les sigues desplazando.

Acuario (22 enero-21 febrero)

El amor tiene que tener tiempos de descanso y también de esparcimiento, ya que estar juntos no siempre significa estar tirados en una cama o en un sillón abrazados, también hay que dar rienda suelta a la imaginación y a la aventura. En el amor todo se encuentra bien, pero ambos se están encerrando demasiado el uno en el otro, no pueden hacer esto todo el tiempo, a veces es muy buen compartir con otras parejas y con otros amigos

Estás tomando atención a los detalles que te está mostrando la vida, por lo que es probable que tengas un excelente día con tu pareja, donde ahí abundan los pequeños gestos, ya que son los que les dan valor al amor, mucho más que grandes regalos o inversiones de dinero.

Piscis (22 febrero-20 marzo)

Tienes muchos deseos de descansar, pero ahora no puedes tomar unas merecidas vacaciones, no es tiempo de hacerlo, ya que se vienen algunas obligaciones importantes más adelante que necesitarán toda tu atención, el día de hoy si es que puedes úsalo para pasar tiempo en casa, tiempo de relajo y de calidad con tu familia.

Si tienes hijos enséñales el día de hoy el valor de trabajo y que el esfuerzo siempre tendrá recompensas, haz una actividad con ellos que involucre la lección antes mencionada. En el amor comienzas a ver que hay oportunidades de amar nuevamente, pero no estás con la disposición de tomar un camino aún, no te apures, ya llegará el momento de querer a alguien, todo a su tiempo.

Frase del día: "El optimismo perpetuo es un multiplicador de fuerzas" - Colin Powell