Una mujer de la tercera edad da sus mejores consejos para mantenerse fit

Una mujer de la tercera edad se ha vuelto muy conocida por su físico y su estilo de vida fitness; ahora, compartió consejos para mantenerse en forma. Se trata de Lesley Maxwell, de 63 años, ha sorprendido a sus seguidores de Instagram a lo largo de los años con sus entrenamientos.

La culturista, de Melbourne (Australia), suele revelar su sabiduría en las redes sociales, donde atrae a los más jóvenes. Ahora, en un par de publicaciones recientes, Lesley, que a veces entrena con su nieta Tia Christofi, explicó su tipo de entrenamiento favorito.

En un post reciente escribió: "¿Dónde está todo el mundo esta noche? Soy la única que está aquí, pero eso me gusta. Esta noche estoy haciendo un circuito de pesas que incluye isquiotibiales, pecho, abdominales y terminaré con los tríceps. Es una forma estupenda de desconectar, estoy segura de que te sientes igual".

No es fan del ayuno intermitente

Lesley, quien constantemente posa en ropa deportiva, afirmó que probablemente sus seguidores se molestarían con ella, puesto que no le gusta el ayuno intermitente. "Creo que para la pérdida de peso a largo plazo y los beneficios para la salud, tenemos que entrenar con eficacia como en el entrenamiento con pesas, además de ser conscientes de nuestros macros. En lugar de basarse únicamente en las calorías”, puntualizó.

Suele dar muy buenos consejos. Foto: Especial.

"¡Oh... y también me gustan las grasas saturadas! Es mi manera de adquirir y mantener un cuerpo fuerte, delgado y saludable. ¿Alguna pregunta?" Los fans se apresuraron a comentar y dar "me gusta" a ambas publicaciones, algunos obviamente no estuvieron de acuerdo, pero otros más aseguraron que es bueno mantenerse en un punto medio y no irse a ningún extremo, como lo hace ella.

SIGUE LEYENDO...

Issa Vegas muestra su pasión por Dallas Cowboys y celebra en mini short el regreso de la NFL

La influencer Issa Vegas deslumbra al Sol con atrevido bikini blanco | FOTOS