VIDEO VIRAL | Un perrito pasea en scooter y "atropella" a un niño

"Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea...¡¿Qué es eso?!” es una de las mejores frases (y audios de TikTok) para resumir este video que se volvió viral por lo raro que resulta y es que aunque las redes sociales se han convertido en el lugar perfecto para ver mascotas haciendo las cosas más divertidas, no todos los días se ve a un perrito paseando en un scooter.

¿La razón?, simplemente porque la forma del scooter no está diseñada para ellos; sin embargo, un suave lomito nos acaba de demostrar que todo es posible y que el mundo aún no ha visto las cosas más raras que pueden hacer y es que así como hay dueños que afirman que sus perros comen cereal con cuchara, esta persona acaba de confirmar uno de los muchos talentos que esta especie puede llegar a tener.

En TikTok se volvió viral el video de un perrito que se encontraba en un parque, pero el momento resultó fuera de lo común ya que en lugar de pasear con correa o correr por la pelota, se "robó" el scooter de un hombre para dar un paseo único, con la mayor comodidad y diversión del mundo (su sonrisa y cara de emoción lo delató), eso sí, ¡a toda velocidad!, por lo que al cabo de unos segundos todo terminó en una tragedia.

La grabación muestra a un perro de talla mediana montado en el vehículo con sus dos patas traseras firmes y las dos delanteras "sosteniéndose" en la parte superior; mientras tanto, un hombre vestido de negro y con un cubrebocas corre detrás del animal motorizado en medio de una cancha de basquetbol en la que se encontraban un par de niños jugando.

Por supuesto, la historia no terminó nada bien porque el perrito fue incapaz de esquivar a un niño que se encontraba observando con atención y grabando todo lo raro que estaba pasando, y sin tener tiempo para reaccionar, casi terminó en el piso, ya que el can blanco terminó atropellándolo.

Mientras tanto el lomito intentó huir, pero su plan fracasó, ya que hombre alcanzó a detener la correa para retirarse del lugar. Por su parte, el niño recuperó el equilibrio y resultó un tanto confundido por lo insólito del momento. El video ya acumula 5.9 millones de reproducciones y miles de comentarios en los que se lee:

"El hombre no sabía a quién salvar primero, si al celular, al perro o al niño", "los reflejos del niño son preocupantes", "el perro: ni modo que no se quite, ni que fuera de hule", "¿el perrito está bien?", "la cara del perro, se ve feliz" y "las probabilidades son bajas, pero nunca cero".