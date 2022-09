¿El tamaño importa? Mitos y verdades del ‘miembro’ masculino

¿El tamaño importa? Quizás esta es una de las preguntas que ha generado más discusiones, polémicas e incluso complejos entre los hombres -y mujeres- cuando se trata del pleno disfrute de la vida sexual; pero al margen de este eterno debate, miles de personas constantemente suelen preguntarse si su pene es normal.

Pero ¡no te preocupes! Para tu fortuna y la de muchos otros, debes saber que tu ‘miembro’ es totalmente normal, pues según la ciencia, hay de todas las formas, estilos y tamaños que puedas imaginar; así que es mejor que dejes de compararte con otros y dejes los complejos a un lado.

De entrada, es importante mencionar que de acuerdo con los expertos del King’s College en Londres, el tamaño del pene es determinado por los genes, tal como el color de tus ojos o incluso la forma de tu pelo; y aunque seguramente has leído o escuchado de ejercicios o suplementos especiales para hacerlo crecer, no existe ningún método que no requiera operación para lograrlo.

Según los investigadores, el ‘amiguito’ de los hombres crece más durante la pubertad, es decir, cuando tienen entre 9 y 15 años y alcanza el tamaño final por ahí de los 19, una vez que alcanza la adultez; sin embargo esto puede ser diferente para cada persona.

Hablemos de tamaños

Aunque a muchas personas les preocupa el tamaño de su ‘miembro’, en realidad no hay un tamaño que se considere normal. La afirmación de que ‘entre más grande mejor’, es tan solo un mito; de hecho, en la antigua Grecia, se creía que los hombres que tenían un pene pequeño eran superiores al resto.

Se pensaba que simbolizaba virtud, belleza e incluso que contaban con un nivel espiritual más alto que aquellos con ‘miembros’ grandes, por ello, artistas como Miguel Ángel, representaban la perfección del hombre, como en su famoso ‘David’, con un pene pequeño.

Ahora bien, según una investigación de la Revista Internacional de Andrología, l tamaño promedio del pene es de 10 centímetros cuando está flácido y cuando está recto de 15 centímetros, pero como en todo, siempre hay algunas excepciones a la regla. De acuerdo a los estudios mundiales, Ecuador lidera el ranking de los países con los ‘miembros’ más grandes con 17.6 cm, seguido por Camerún con 16.6 y Bolivia con 16.5

Por otro lado, los países que tienen los promedios más bajos son Cambodia con 3.9 centímetros y Taiwán y Filipinas con 4.2 respectivamente. México por otro lado, aparece en la lista con 14 cm.

¿El tamaño importa?

Algunos hombres se preguntan si el tamaño de su ‘amiguito’ está a la altura de los deseos sexuales de una pareja; sin embargo, varias investigaciones apuntan a que la longitud no es relevante para las mujeres.

Según un estudio estadounidense, el 77 por ciento de las mujeres encuestadas aseguraron que el tamaño no es algo relevante en un hombre, tan solo el 21 respondió que sí.