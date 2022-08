3 cosas debes saber antes de una cirugía plástica (y evitar un desastre)

Desde hace algunos años, hacerse un ‘arreglito’ para verse mejor se ha vuelto una práctica común alrededor del mundo, y es que las ganas de hacerse una cirugía plástica para lucir un físico espectacular o reconstruir partes del cuerpo que fueron dañados por alguna enfermedad o accidente es capaz de devolverle la seguridad a miles de personas.

Sin embargo, no todo son cuentos de hadas, pues algunas cirugías no son tan buena idea como parecen, si no, puedes preguntarle a Lyn May... por ello que tienes que considerar muchos aspectos antes de someterte a una de ellas, por ello aquí te dejamos algunas cosas que debes considerar antes de que te ‘metan cuchillo’.

Un poco de historia

Antes de pasar al listado de nuestras recomendaciones, queremos que sepas un poco de la historia de las cirugías plásticas, y es que éstas son más antiguas de lo que crees.

Sí, de acuerdo a registros históricos, las primeras cirugías plásticas se realizaron por allá del año 600 Antes de Cristo en la India, donde el que es considerado el padre de esta disciplina, Sushruta Samhita, reconstruía narices y hasta orejas con técnicas que son utilizadas hasta el día de hoy.

También existe una gran lista de operaciones similares llevadas a cabo en la Antigua Grecia, Roma y Egipto; fue tal el auge de estas intervenciones que hasta el Vaticano las prohibió en la Edad Media, por supuestamente atentar contra la obra divina y la pureza del cuerpo.

Pero no fue hasta el inicio del siglo XX que la cirugía plástica tomó mayor relevancia, pues con la Primera Guerra Mundial, un gran número de soldados tuvieron que pasar por el quirófano para reconstruir sus rostros por quemadoras, cortes y otras heridas sufridas en el campo de batalla.

¿Qué debo saber antes de hacerme una cirugía plástica?

Ahora bien, dejando la historia de lado, es importante mencionar que, como toda cirugía, puede tener efectos nocivos para la salud e incluso la muerte, por lo que debes saber algunas cosas antes de animarte a hacerte una.

Conoce a tu cirujano: Suena obvio, pero en realidad no lo es tanto; es importante que conozcas al médico que te va a operar pues hoy en día hay muchos estafadores que se hacen pasar por especialistas que terminan haciendo trabajos terribles. Investiga bien con tus amigos o familiares para que no te ocurra.



Lee mucho: Buscar información y orientarte sobre la cirugía que quieres hacerte es sumamente importante, pues sabrás bien en qué consiste, cuál es el proceso de recuperación, el tiempo de la misma y qué debes hacer antes, durante y después de la operación .



Buscar y orientarte sobre la cirugía que quieres hacerte es sumamente importante, pues sabrás bien en qué consiste, cuál es el proceso de recuperación, el tiempo de la misma y qué debes hacer antes, durante y después de la . Resuelve dudas: Pregúntale el tiempo que lleva operando, el precio total del proceso o incluso fotos con resultados de cirugías similares a la que te vas a hacer. Así te quedarás más tranquilo y tendrás más confianza

Recuerda que los riesgos de que una operación se reducen si te pones en manos de profesionales, así que sé precavido.