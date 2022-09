Chef mexicano desmiente haber perdido sus redes sociales por arremeter contra influencers

El pasado mes de junio, el chef mexicano Edgar Núñez saltó a la fama en redes sociales debido a que exhibió a una influencer colombiana por querer comer gratis en su restaurante a cambio de darle promoción a su establecimiento y su acción generó una gran polémica entre los usuarios de internet pues se generaron todo tipo de opiniones sobre el tema y hasta se llegó a decir que el reconocido cocinero había perdido sus diferentes perfiles en redes sociales, no obstante, recientemente él mismo salió a aclarar qué fue lo que realmente pasó.

Para ponernos en contexto debemos recordar que toda esta polémica inició a mediados del pasado mes de junio cuando el chef mexicano Edgar Núñez Magaña, quien es dueño de los restaurantes “Sud777” y “Comedor Jacinta”, exhibió a través de su cuenta de Twitter una captura de pantalla de una conversación con la influencer colombiana Manuela Gutiérrez a quien llamó “gorrona internacional” por ofrecerle realizar un “canje publicitario” que consistía en una comida gratis para la influencer y su novio a cambio de promoción del restaurante en sus redes sociales.

Como se mencionó antes, la acción del chef generó todo tipo de opiniones entre los internautas pues hubo quien lo apoyó y pidieron respeto a su trabajo mientras que otros más lo criticaron fuertemente por haber evidenciado de tal manera a la influencer, a quien solo pudo haberle dicho de buena manera que no estaba interesado en dicho intercambio, por lo que salió sumamente criticado.

Tras todo el revuelo que se armó, el chef volvió a tocar el tema en redes sociales y aseguró que fue bloqueado temporalmente porque diferentes usuarios denunciaron su cuenta, no obstante, sus palabras fueron mal interpretadas y comenzó a correrse el rumor en el que se aseguraba que había perdido todas sus cuentas en redes sociales, no obstante, él mismo salió a desmentir estas versiones y aclaró lo que realmente ocurrió.

“Gracias por el video, pero no, no las perdí, ahí estoy, te escribí en el Instagram, te escribí por todos lados, no perdí mis redes sociales, dije que me habían denunciado y que no me dejaban mandar mensajes, pero eso solo fue 24 horas, nada más, de todas maneras te agradezco el video, pero aquí sigo y aquí voy a seguir”, sentenció el chef mexicano en un video de TikTok, el cual, fue una respuesta a otro influencer que se había encargado de difundir la versión en la que se aseguraba que había perdido sus redes sociales.

Cabe mencionar que, tras todo este revuelo, la influencer colombiana Manuela Gutiérrez ofreció disculpas al chef, quien la bloqueó después de la propuesta de “canje” y aseguró que no considera que actuó mal, no obstante, el chef también se ha mantenido firme en su postura pese a que se ha ganado una gran cantidad de detractores, en especial del gremio de los influencers.

