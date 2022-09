Reflexiones de la vida: 5 consejos para prosperar en la universidad

La universidad es la mejor etapa de nuestras vidas. Nos lo han contado innumerables veces, pero no siempre sabemos cómo lidiar con las adversidades que se nos presentan como estudiantes. Dichos obstáculos a veces pueden ser abrumadores, sin embargo, siempre salimos adelante. Esta idea de victoria, y en reflexión con mi propia experiencia universitaria, es la base de los siguientes cinco consejos que te permitirán superar la universidad y gozarla en el proceso:

1.- Decir “sí” te da oportunidad de hacer nuevos amigos

Y siempre es cool generar comunidad. Cuando inicié la universidad, negué muchas invitaciones, académicas, escolares, sociales, etc, que pudieron ser divertidas, no obstante, con el paso del tiempo y en otra universidad, me animé a tener una mayor interacción con mi comunidad estudiantil. En definitiva, uno de los mejores cambios en mi actitud que he hecho.

Convivir más con la oferta universitaria me ha convertido en una persona preparada profesionalmente y he tenido la oportunidad de conocer gente increíble como Alessandra Rojo de la Vega o Lolita Ayala, pero sobre todo son las amistades las que más estimo. Como colegas enfrentamos momentos difíciles y como amigos festejamos el éxito. Además… nunca sabes dónde conocerás a tu futuro contador.

2.- Fortalecer el cuerpo vigoriza la mente

Como nadador, encuentro relajante entrar a la alberca y empezar a entrenar. Me libera de las tensiones del día y me permite refrescar la mente, sin embargo… Seamos realistas, es difícil entrenar a diario, ya sea por cansancio o falta de tiempo, y en esos días que no puedo ejercitarme soy más susceptible a las situaciones negativas a mi alrededor. No solo eso, también siento mayor lentitud para llevar a cabo mis tareas académicas.

Más allá de los convencionalismos estéticos, es el principio de autoamor lo que me lleva a practicar natación y lo más cool del ejercicio es que puede ser lo que tú quieras. ¿Quieres que sea más entretenido? Sal a bailar con tus amigos. ¿Es tu intención ser más sustentable con el medio ambiente? Camina a la universidad y aprovecha para bailar en las calles vacías. Siempre hay una forma de fortalecer el cuerpo a través de la actividad física.

3.- Si tiene solución, ¿de qué te preocupas?

En serio, háganse esta pregunta. ¿Quién no ha sentido estrés, preocupación o incluso ansiedad cuando surgen los problemas? Sé que yo sí pero con la inmediatez de las redes sociales y la tecnología, me he dado cuenta que las urgencias pueden controlarse, y más fácilmente de lo que parece. Hay niveles de urgencias, no obstante, con tres respiraciones profundas para calmarse y un teléfono a la mano, cualquier problema se puede solucionar.

4.- Y si no tiene solución, ¿de qué te preocupas?

Es también común que los problemas no tengan una solución inmediata, o que no la tengan, pero esto no significa que sea cuestión de preocupación. Si es inevitable la falla o no se encuentra solución a la emergencia ni modo, la vida sigue y el sol saldrá de nuevo. Este es el mejor momento para reflexionar y aprender del error; el mejor momento para ocuparse en él ahora y así no preocuparse por el mañana.

5.- Si tienes un pie en el ayer y otro en el mañana, te estás orinando en el presente

En otras palabras, disfruta el momento. No te angusties por el examen parcial que será en tres semanas, aún falta tiempo para eso; tampoco vayas a estudiar de tus primeras materias, sería contraproducente. Enfócate en el ahora; organiza tus pendientes y esto te ayudará a vivir más en el presente; ocúpate en los deberes más próximos y no dejarás ningún pendiente atrás que cause preocupación.

Si vives más en el presente estarás en mayor contacto con lo que te rodea y tendrás una vida más satisfactoria. No te perderás el chiste de tu amigo o el nombre de la persona que te cayó bien en un concierto, tampoco las indicaciones del profesor para el proyecto final. En conclusión, disfrutar del momento puede mejorar tu rendimiento académico pero también te hará apreciar más la vida, y creo que es algo muy bello como para no compartirlo.ç

Sigue leyendo:

Gastronomía de Yucatán: para paladares exigentes

Ola de calor en Europa: España cae en llamas tras el cambio climático

jgg