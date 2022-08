Ola de calor en Europa: España cae en llamas tras el cambio climático 

El pasado mes de julio se registraron temperaturas de más de 40 grados por varias ciudades de Europa, Francia, Italia e Inglaterra, donde no están acostumbradas ni preparadas a ello. Fuera de Europa también se vieron cambios climáticos severos, en Iraq se suspendieron clases y actividades al alcanzar el termómetro temperaturas de casi 50 grados.

Al igual que estos países, España también tuvo temperaturas extremadamente altas, y a diferencia de ellos, sufrió varios incendios forestales que arrasaron miles de hectáreas en diferentes ciudades como, Galicia, Zamora, Castilla, León, Aragón, Extremadura y la isla de Tenerife. La ola de calor se registró como la más intensa de la historia y la tercera más larga, extensa y peligrosa, ya que no solo destrozó y afecto zonas del país, sino que también hubo personas muertas. El 20 de julio pasado Pedro Sánchez, el presidente español visitó la zona afectada de Aragón y afirmó que la ola de calor había causada la muerte a más de 500 personas.

Contaré un poco acerca de mi experiencia del pasado mes en España, donde el calor era insoportable. Apenas salías de tu casa y ya sentías chorros de sudor por el cuerpo, la deshidratación fue tan severa que varias veces me tocó ver a gente cayéndose al suelo y desmayándose por las calles, era tan común que verlo ya no era sorprendente.

Recuerdo unos años atrás que estuve en España en verano y aun que el calor era tremendo también, no se comparaba ni un poco con este año, las temperaturas no subían a más de 30 grados, y el hecho de que en menos de tres años las temperaturas subieron aproximadamente 10 grados es preocupante, el país mismo no está preparado para esas escalas de calor. En los metros no hay aire, y el calor es todavía peor dentro, y creo que es donde más desmayos me tocó ver.

Algo que me pareció muy interesante fue el hecho de que los españoles no hablaban de los incendios, o al menos no fue algo que me tocó ver. Durante mi estancia en Madrid estudié en una escuela de periodismo en moda, donde me toco convivir mucho con los españoles y aprender mucho sobre su país y solamente fue comentado una vez el tema de los incendios, y ni siquiera fue muy extensa la plática, simplemente fue como un comentario del maestro que paso rápido.

El haber vivido todo esto me hizo concientizar mucho como tratamos al planeta, creo que, si no empezamos a realmente hacer un cambio, en pocos años el planeta completo estará en llamas.

