Murió la repostera que recibió burlas por pastel de Mickey Mouse deforme

Una mujer repostera, que fue objeto de burlas por un pastel fallido que hizo con la forma del personaje Mickey Mouse, falleció en las últimas horas, según información ofrecida por sus familiares.

Marjorie Cantillo Romero se viralizó en TikTok luego de compartir imágenes de su fallida creación, un pastel del personaje de Disney, Mickey Mouse. De acuerdo con sus seres queridos, la mujer se preparaba para una operación, pero tuvo complicaciones de salud que terminaron con su vida.

Los familiares de Cantillo aseguraron que su salud empezó a empeorar hace un año, cuando dos clientes llegaron a reclamarle a su casa por un pastel que había hecho; en esa ocasión, los comensales atacaron con piedras la vivienda de la repostera, la cual se ubica en el barrio Las Dunas, en Barranquilla, Colombia.

La salud de la mujer empeoró luego del pastel de Mickey Mouse. Foto: Captura de pantalla.

Aparentemente, el día de los hechos la mujer estaba en el segundo piso de la casa y al tratar de bajar para atender a los clientes molestos se cayó y sufrió un fuerte golpe en la cabeza, además de otras lesiones en su cuerpo.

“Mi mamá se cayó de unas escaleras en esa ocasión. Luego de ser víctima de burlas, sufrió estrés y depresión. Duró 20 días hospitalizada y falleció ayer (domingo)”, indicó una de las hijas a medios locales.

"Tu muerte dejó un gran vacío en nuestras vidas que nunca se podrá llenar. Nunca olvidaremos los maravillosos momentos que compartimos contigo. Fuiste una persona maravillosa, amable, cariñosa y te extrañaré mucho", escribió en redes sociales Katherin Torrez, una de las hijas de Marjorie.

"Fuiste la mejor mamá y sé que tuve mucha suerte de tenerte como mi madre. Eras tan maravillosa y tenías tanto para dar. Eras una mujer increíble y te extrañaré profundamente", agregó.

La mujer ya había hecho bien el pastel que la volvió viral. Foto: especial.

"Te arrebataron demasiado pronto, sé que estás en un lugar mejor y me alegro de que ya no sientas dolor, pero no puede evitar sentirme desconsolada. Hoy es un día muy triste para mí, ya que te fuiste y me dejaste sola, pero no me puedo permitir que estés en este mundo tortuoso. Te amo y te amaré siempre", finalizó Katherin Torrez.

La noticia también provocó reacciones entre celebridades, entre ellos el actor y modelo colombiano Rafael Caparroso, quien le brindó apoyo cuando la mujer cuando fue objeto de críticas por su pastel de Mickey Mouse.

“Descansa en paz, duele mucho. Sé las ganas que tenías de salir adelante, tus luchas. Aún no lo puedo creer”, dijo el actor a través de sus redes sociales.

