El caso de la influencer que causó polémica en Twitter por la reventa de boletos para Corona Capital

La tendencia del día en las redes sociales giró alrededor de una influencer que a través de sus perfiles oficiales anunció con bombo y platillo diversos boletos para un festival masivo en la Ciudad de México que agotó sus entradas casi de manera inmediata por lo increíble de su alineación internacional.

Se trata del Corona Capital que inició con precios de 3 mil 900 pesos en la Fase 1, y continuó su camino por la demanda del público en abonos generales, abonos Comfort Pass, abonos Plus que alcanzaron los 8 mil en fase 3 y finalmente precios por separado para cada uno de los días, que en su versión alcanzaron los 4 mil pesos.

Por su parte, la tuitera aseguró que tenía aproximadamente 108 boletos para el evento, todos en la sección general, e inició con abonos de 9 mil 800 pesos; y una venta por cada uno de los días de los 3 mil 690 a los 4 mil 500. El problema es que estos mismos terminaron en la cuarta fase con precios de 6 mil 100 por un abono y los 2 mil 700 pesos por cada uno de los tres días. Es decir, se infló el precio.

Fanáticos disfrutan año con año del Corona Capital. Créditos: Cuartoscuro

Las admisiones generales, a diferencia de los siguientes niveles, únicamente sirve como el acceso al festival, para las zonas permitidas para los asistentes como juegos mecánicos, activaciones, actividades, servicios de comida y bebida, baños, así como el espacio en cualquiera de los múltiples escenarios que presentarán música en vivo.

Sin embargo, los más tickets más altos también ofrecen baños privados, entrada exclusiva y rápida, mientras que el último tiene estacionamiento preferencial, línea rápida, lugares preferenciales al costado de los escenarios, servicio de meseros, conexión a internet, baños premium, así como transporte entre escenarios, lo que convierte la experiencia musical en un verdadero lujo.

Esto causó indignación entre los usuarios de las redes sociales que le reclamaron haber obtenido tantos pases cuando algunas otras personas habrían hecho hasta lo imposible por hacerse de uno, a lo que únicamente respondió a la defensiva y pasando las horas, decidió cerrar sus cuentas por seguridad.

Corona Capital se ha convertido en uno de los mejores festivales no sólo de México, sino del mundo. Créditos: Cuartoscuro.

Pero antes de esto, anunció a través de su Twitter, con una fotografía de todos los boletos en la mano, que sin ayuda de las teorías que circularon por las redes, ella no habría podido vender en su totalidad cada una de las entradas. "No lo puedo creer. Ahora sí que la más jubilada", fue su comentario cargado con ironía para quienes la señalaron de cometer una práctica deshonesta.

Pronto contestó la empresa boletera que sacó al mercado las entradas para Corona Capital 2022. De acuerdo con sus declaraciones, no tienen relación alguna con la responsable de los boletos, y rechazaron esta clase de actividades en las redes sociales o cualquier otro medio. Además, aseguraron que ya investigan y evalúan las acciones que seguirán para que las autoridades sancione las conductas respectivas.

El propio festival aseguró también que no existen modalidades de insiders o embajadores de venta, llamaron a la gente a no caer en estafas, únicamente comprar a través de medios oficiales y apuntarse en las listas de espera donde participan por la reoferta de lugares que salen después.

El Corona Capital, evento que se realiza año con año en la Ciudad de México y la Ciudad de Guadalajara, presenta lo mejor de la música anglosajona, e incluyen a bandas que con dificultad podrías ver en otras ocasiones dentro del país debido a sus apretadas agendas por todo el mundo, y las responsabilidades dentro del estudio.

Este 2022, por ejemplo, traen en exclusiva a My Chemical Romance, el regreso de la banda emo más importante del nuevo siglo; acompañados por sus compinches de oleada, Paramore, liderados por Hayley Williams; Además, pasará por su escenario la gira de Arctic Monkeys; el show de Miley Cyrus; así como las leyendas del rock n roll; Brian Wilson, fundador de The Beach Boys y Liam Gallagher, ex vocalista del dúo Oasis.

Entre otros espectáculos, se presentarán Run the Jewels; Two Door Cinema Club; Jamie XX , Lil Nas X, The 1975; Idles; Foals; Bright Eyes, entre otros, a lo largo de una jornada que comenzará el viernes 18 de noviembre y terminará el 20 de noviembre en las instalaciones de la Curva 4 del Autódromo Hermanos Rodríguez.

