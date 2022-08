Clodi comparte una filosofía de vida a través de las posturas de yoga

Hace casi 10 años, Clodi comenzó en la práctica del yoga, la cual se ha convertido en su estilo de vida.

Originaria de Veracruz, la experta contó en entrevista sobre su estadía en India y Nepal, sitios en los que comenzó su preparación y certificación: “Cuando regresé a Veracruz, me invitaron a dar clases. Yo trabajaba en Comunicación y RP, así que daba dos veces a la semana clase. Me fascinó compartir esta práctica que me hizo mucho bien”, y fue así como decidió dedicarse a esta disciplina.

DESDE EL INTERIOR

Una idea errónea que se tiene del yoga en Occidente es que “solamente son las posturas, y yo creo que son como la puntita del iceberg”, dijo la yogui, pues para llegar al tema de las asanas (como se le dice a las posturas), “primero tienes que trabajar tu cuerpo físico, para poder trabajar tu menta y así entrar a un estado más emocional”, agregó la maestra de yoga.

La práctica de las asanas es el tecer paso, seguido de las respiraciones.

Existen posturas que son básicas como la sishasa o parado de cabeza: “También es conocida como la postura rey, porque oxigenas mejor tu cerebro, pues lleva sangre a la cabeza”.

Seguida de esta postura se encuentra la sarvangasana o la postura reina (o postura de la vela): “En toda postura hay una contrapostura. Si te paras de cabeza, comprimes tus cervicales, y tienes que hacer una contrapostura para estirarlas”.

El arco sería la tercera asana: “Lo que hacen todas las posturas de expansión es liberar emociones. El ritmo de vida que tenemos en Occidente es de estar mucho tiempo sentado, por lo que con tus hombros empiezas a cerrar. Estas posturas son excelentes, además de que ayudan a que no te jorobes”. La contrapostura del arco es la flexión hacia adelante, ya que “siempre que haces un arco tienes que llevar tu espalda de regreso al frente”, explicó Clodi.

Y por último se encuentran las torciones que sirven “para descomprimir vértebras. También ayudan a masajear tus órganos”.

BREVE EJERCICIO DE RESPIRACIÓN

Para las personas que tengan un estilo de vida de mucha presión, Clodi recomienda: “Primero hay que exhalar todo el aire; inhalas profundo al tope de los pulmones en seis tiempos; retienes en cuatro y exhalas en seis, y eso lo puedes repetir las veces que quieras. Este tipo de respiraciones te ayudan a relajar tu sistema nervioso y a dormir”, dijo.

MÁS DE ELLA

La palabra "yoga" significa "conexión".

Hace cinco años abrió su estudio Yoga Loft.

HA DICHO

“(El Yoga) te ayuda a estar presente, a hacer un momento de pausa, a centrarte en ti, a observarte y decir ‘todo está bien’”.

POR DANIELA ZAMBRANO

FOTOS: JDS AGENCIA

MAAZ