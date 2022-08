Asaltos ridículos: el trend de TikTok donde víctimas cuentan sus peores experiencias con criminales

TikTok, la red social más popular y utilizada del momento, misma que gracias a la Pandemia por Covid-19 en el mundo logró su internacionalización, se convirtió en un lugar donde se aborda casi cualquier cosa.

Ahora ya es posible aprender a cocinar con fáciles recetas, incluso algunos idiomas con maestros expertos, defensa personal, o alguno que otro baile de moda, sin olvidar consejos sobre reparaciones, remodelaciones o maquillaje. Todo es posible dentro de sus delimitaciones.

Tal es el caso de uno de los trends más virales de los últimos días a pesar de las historias tristes, incluso terroríficas que hay detrás de cada video estrenado, mismos que acumulan miles de likes y millones de reproducciones en cuestión de minutos.

Se trata de los asaltos más ridículos que han vivido los tiktokers que revelan el penoso episodio. Desde aquellos que fueron humillados públicamente por no traer nada que dar, hasta los que buscaron darle una lección de moral a sus victimarios aún con las armas de frente, como si no le tuviesen miedo a nada.

TikTok es ahora una de las redes sociales más populares. Créditos: Graciela López/Cuartoscuro

Destacó, por ejemplo, aquel hombre que no tenía nada de dinero en la cartera ni en las bolsas, pero como venganza, el ladrón decidió dejarle un recuerdito y lo pellizcó ferozmente frente a todos los pasajeros del camión que le acompañaban.

"No se llevó mi cartera que estaba en mi bóxer, pero sí mi orgullo", escribió al tiempo que suena, como en cada video, un fragmento de la melancólica canción "Y Volveré" de Los Ángeles Negros.

Pero aquellos que recibieron los aplausos fueron las historias de mujeres valientes que decidieron enfrentar a su asaltante con tal de no darle sus pertenencias, aun sabiendo que su vida podría estar en juego.

"Cuando me acuerdo que saliendo de la universidad me amenazaron encajando un destornillador en mi cuello, y mi compañera le dijo al asaltante: Robar está mal, no te vamos a dar nada", fue una las historias que hasta el miembro acumula 655 mil reacciones de "Me gusta".

Otra usuaria recordó que durante un ataque, seguramente llena de terror, decidió decirle a su asaltante, quién le puso un arma de frente: "Pues jálale si le vas a jalar".

Por último, se viralizó la historia de un joven que en el medio de un asalto, su novia insistía con marcar a su celular sin razón, o al menos no fue revelada, por lo que sus victimarios le dieron permiso de contestar para que su pareja no fuese a pensar cosas malas.

"Contéstale, no vaya a pensar que estás con otra morra, no te quiero meter en problemas, pa", fueron las palabras que supuestamente utilizó. Después partió con todo y su celular.

Tampoco pudieron quedar atrás los consejos de belleza, pues de acuerdo con una de las usuarias, después del asalto, la mujer trans responsable del crimen le aseguró que si se lavaba la cara zona Jabón Zote se le quitaría el exceso de brillo en la frente a consecuencia de la grasa.

