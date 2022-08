Abuelo se entera que su nieto es gay y su reacción rompe la red: "queremos que seas feliz, que seas libre"

Este fin de semana en redes sociales se viralizó la publicación de un usuario quien decidió compartir la reacción que tuvieron sus abuelos tras confesarles que era gay; el mensaje, publicado en Twitter, generó una gran cantidad de reacciones positivas y los internautas celebraron el apoyo que le brindaron.

Se trata del usuario identificado como Abel Pérez, quien publicó en esta red social un audio de su abuelo en el cual se escucha la respuesta que le dio, luego que Abel le confesara que era homosexual. La reacción se volvió un éxito en internet y en minutos se viralizó.

Una vez que el joven, originario de Almería, España, recibió el emotivo mensaje de su abuelo, decidió compartirlo con otros usuarios para que pudieran conocer su historia, ya que se sentía orgulloso de contar con el apoyo de su familia y, en particular, de sus abuelos.

Joven confiesa a sus abuelos que es gay y su reacción se viraliza

Abel Pérez narró en su publicación cómo fue que recibió esa respuesta de parte de sus abuelos: “Mis abuelos hoy se han enterado que soy gay y mi ‘yayo’ ha venido a mi habitación y me ha dicho esto. 92 años tiene", se lee en el post compartido por el joven español.

El usuario aseguró que se siente orgulloso de sus abuelos. FOTO: Pixabay

En el tuit agregó parte de la conversación que su abuelo sostuvo con él tras recibir la noticia, la cual logró captar en un audio: “Tú con nosotros no tengas miedo en decirnos lo que quieres, porque ha habido muchas personas, ahora ya no, pero en el tiempo pasado ha habido muchas personas asustadas por no poder expresarse como son. Eso ya no existe", se escucha al inicio del audio viral.

Enseguida, el abuelo de Abel agregó: “La ‘yaya’ y yo queremos que seas feliz, queremos que estudies, que saques unos estudios, que te ganes la vida y que seas libre”, se escucha al finalizar la grabación.

Una vez que el joven decidió compartir su historia, el post se viralizó en poco tiempo debido a las numerosas reacciones de los usuarios. El audio, que ha sido escuchado casi 56 mil veces y la publicación supera los 3 mil "me gusta", enterneció a los internautas quienes aplaudieron la reacción del abuelo.

En la misma publicación, Abel agregó la opinión que tiene de sus abuelos: “Son las únicas personas que sé que pase lo que pase nunca me fallarían y me lo han vuelto a demostrar”, celebró emocionado.

