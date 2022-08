Ex estrella de "Guardianes de la Bahía" estrena su OnlyFan: "Me verán haciendo cosas divertidas"

Donna D'Errico, la estrella de "Baywatch" de 54 años, lleva varias semanas volviéndose tendencia. En esta ocasión, sorprendió a todos sus fans porque anunció que se creó una cuenta de OnlyFans, luego de que en semanas anteriores sus “haters” le acosaron diciéndole que es "demasiado vieja" para mostrar su físico.

Hace un mes defendió su derecho de usar bikini, luego de que en sus redes sociales algunos usuarios le dijeron comentarios negativos tras subir un video con un bañador “patriótico” para festejar el Día de la Independencia.

Saltó a la fama con su participación en "Guardianes de la Bahía". Foto: Especial.

"Muchas mujeres se quejaron del vídeo del 4 de julio que publiqué en un bikini rojo, blanco y azul porque pensaban que tenía 'más clase que eso' y 'demasiado vieja para usar un bikini' y, mi favorita, 'desesperada'", escribió en su pie de foto. “Déjame decirte algo que pueda sorprenderte. En realidad puedo usar y hacer literalmente lo que quiera…", afirmó la madre de dos hijos.

Tiene un cuerpo envidiable. Foto: Especial.

Ahora se unió a la plataforma del momento

"Obviamente no me tomo a mí misma, ni el hecho de estar en esa página, demasiado en serio", escribió en sus redes. La exmodelo de "Playboy" aseguró que OnlyFans es un sitio libre de "censura, intimidación y haters."

También dejó claro lo que sus suscriptores deberían -y no deberían- esperar de su nueva página. "Lo que verán: modelaje en bikini y lencería, tomas editoriales de revistas, yo haciendo cosas divertidas en bikini porque tengo un increíble sentido del humor y a la vez soy muy humilde, fotos y vídeos nuevos y vintage, así como cualquier otra cosa que decida publicar", escribió. "Lo que no verás: Mi hoo-ha. Lo que no quiero ver: Tu hombría", agregó.

Dejó claro qué tipo de contenido subirá. Foto: Especial.

D’Errico es una actriz y modelo estadounidense. D'Errico posó para la revista Playboy, llegando incluso a ser Playmate del mes de septiembre de 1995, además de actuar en la famosa serie Baywatch de 1996 a 1998, representando a una socorrista llamada Donna. Actualmente continúa actuando en cine y televisión. Estuvo casada con el bajista de la banda de hard rock Mötley Crüe, Nikki Sixx.

SIGUE LEYENDO...

Andreina Fonseca enamora Instagram con fotos de sus atrevidos cosplays

Issa Vegas, desde el espejo muestra abdomen de infarto | VIDEO