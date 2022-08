Quién es el verdadero "Dr. Simi", conoce a Víctor González Torres, el hombre que quería ser presidente

El "Dr. Simi", personaje distintivo de las Farmacias Similares ha estado en tendencia en las redes sociales desde hace varias semanas, luego que en internet se difundieran algunos videos y fotografías en donde se observa cómo diversos asistentes a conciertos lanzan al escenario peluches de la famosa botarga.

De acuerdo con un recuento realizado en medios informativos, peluches del "Dr. Simi" fueron lanzados en los conciertos de bandas como Coldplay, The Strokes, Maroon 5, The Killers, The Cure, Mac DeMarco, Rosalía, incluso en la presentación que Lady Gaga dio en Toronto, Canadá, acción que generó mucha polémica ya que el muñeco golpeó en la cara a la cantante.

Esta tendencia comenzó a popularizarse en México en el año 2021 durante el concierto "Corona Capital". En concreto, el primer “Dr. Simi” fue lanzado durante la presentación de “Aurora”, aseguraron los internautas, quienes compartieron en redes un video del momento en que se realizó esta primera acción. Pero ¿quién es realmente el "Dr. Simi"? y ¿quién está detrás de este famoso personaje?

Víctor González Torres, el hombre detrás del "Dr. Simi"

Víctor Manuel González Torres intentó convertirse en candidato a la Presidencia de México en 2055. FOTO: Cuartoscuro

Con la fama que ha alcanzado el "Dr. Simi" recientemente, muchas personas se preguntan quién es en realidad el personaje de la famosa botarga que baila afuera de esta popular cadena de farmacias. Se trata de Víctor Manuel González Torres, un millonario empresario farmacéutico y político mexicano de 75 años de edad.

Es conocido popularmente como el "Doctor Simi" debido al personaje que funge como imagen de su empresa Farmacias Similares. Este millonario empresario también se dio a conocer en el año 2005 cuando buscó ser candidato a la Presidencia de la República para los comicios del 2006, sin embargo, el entonces Instituto Federal Electoral (ahora INE) no reconoció su candidatura.

Manuel González Torres comenzó a ganar notoriedad como dueño de la cadena de Farmacias Similares, una empresa dedicada a la venta de medicamentos genéricos, los cuales se comercializan con un costo menor al de los medicamentos de patente. La empresa cuenta con más de 6 mil sucursales en México, Centroamérica y Sudamérica, y controla casi una cuarta parte de la industria farmacéutica mexicana.

Una familia de empresario y políticos

El empresario nació en la CDMX en 1947. FOTO: Cuartoscuro

Víctor Manuel González Torres nació en la Ciudad de México en 1947 y forma parte de una familia cuyos miembros se han implicado en negocios relativos al ámbito de la salud, así como también de la política nacional. Uno de sus hermanos, Javier González Torres, es dueño de Farmacias Fénix, Farmacias de Genéricos y laboratorios IGFA.

Jorge González Torres, otro de ellos, fue el fundador del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Jorge González Torres; mientras que Enrique González Torres, se desempeña como sacerdote jesuita y ha sido rector de la Universidad Iberoamericana. El hermano mayor se llama Roberto y el "Dr. Simi" tiene además otras tres hermanas: Margarita, Virginia y María.

El nacimiento de una empresa

El "Dr. Simi" es el personaje que identifica a la cadena de farmacias. FOTO: Especial

El empresario Víctor Manuel González Torres se convirtió en dueño de la cadena de Farmacias Similares en el año 1997; éstas forman parte del Grupo Por Un País Mejor, el cual engloba a dicha farmacia, Análisis Clínicos del Dr. Simi, Laboratorios Best y Transportes Farmacéuticos Similares.

Hasta el año 2016, de acuerdo a la revista Expansión, esta empresa contaba con más de 5 mil sucursales que generaron 2 mil 615 millones de dólares en aquel año. No obstante, la popularidad del "Dr. Simi" se incrementó en 2005, año en que, tal como lo había hecho su hermano en 1994, decidió competir como candidato independiente por la Presidencia de la República.

Esta aspiración la manifestó públicamente, sin embargo, el IFE dio marcha atrás a sus ambiciones políticas y negó su participación en el proceso, esto debido a que la ley electoral de aquel entonces no contemplaba las candidaturas independientes, por lo que todos los candidatos tenían que pertenecer a un partido político registrado.

