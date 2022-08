Dr Simi metalero: tiktoker ya tiene preparado el peluche que lanzará a Rammstein

Vaya revuelo que ha causado el peluche del Dr Simi en los últimos días, luego de los conciertos de Rosalía en la Ciudad de México, donde sus fans no dudaron en darle la bienvenida como toda una grande y para ello le aventaron seis muñecos personalizados a los que ella misma bautizó como "Motosimi" en referencia al furor que creo con su álbum "Motomami". Desde entonces las redes sociales se han llenado de comentarios como que sólo los artistas más importantes son merecedores de esta tradición, pero los fans de Rammstein opinan lo contrario.

Pues luego de los videos virales de Rosalía abrazando y guardando los peluches que sus fans le regalaron, los fanáticos de Rammstein comenzaron a pedir que esta tradición no se realice en los próximos conciertos que la banda alemana dará en la ciudad. De acuerdo con comentarios en redes sociales, las razones para no llevar al Dr Simi a los conciertos es porque los tres conciertos serán grabados para el nuevo DVD en vivo y porque podría desatar la molestia de los integrantes.

Y en los últimos días se ha viralizado toda una campaña para impedir que en los shows los fans avienten tanto estos muñecos de Farmacias Similares como algún otro objeto y el hecho ha desatado toda una ola de memes hacia los fanáticos del metal. Por supuesto, también muchos usuarios pidieron que sí lancen varios peluches para reflejar parte de la cultura mexicana, eso sin mencionar que los cantantes más famosos tienen su propio Simi.

Dr Simi imita a Till Lindemann. (Foto: Captura de pantalla)

Ahora, una tiktoker acaba de romper el Internet al presumir que irá a uno de los conciertos que Rammstein ofrecerá en el país y desde meses antes ya tiene prepara la sorpresa para la banda, ¡un Dr Simi metalero! En una serie de videos, la mujer compartió el paso a paso de la "tuneada" que le dio a este icónico personaje para transformarlo en Till Lindemann y hacer más memorable el momento, pero tal y como advirtió, sólo si el peluche alcanza a llegar al escenario.

Así se ve el Dr Simi metalero inspirado en Till Lindemann

La tiktoker identificada como "Brujas Morenas" compartió tres videos en los que le pidió a sus seguidores ver la transformación del peluche que aventará el próximo mes de octubre cuando la banda pise territorio mexicano. En las grabaciones se ve a la mujer cambiar el color blanco del look por negro, mientras que fabricó por su propia cuenta una "camisa flameable" y agregó detalles como un cabello largo para el "bang, bang".

Asimismo, la mujer se ayudó de pintura de colores para imitar los brazos y cabello de Till Lindemann y lograr una imagen más metalero. Cabe destacar que este Dr Simi sigue todas las tendencias metaleras y entre sus accesorios también destacan piercings, acabados en su traje y rostro como un bigote más gris. Finalmente, en las manos del peluche le pegó unos fueguitos para terminar con la imagen.

"Nos vemos en octubre, ojalá llegue", concluyó la tiktoker con su serie de videos tuneando al Dr Simi.

Tiktoker desata la polémica entre los fans de Rammstein

Como te adelantábamos, los fans de la banda pidieron no lanzar peluches ni otros objetos al escenario, por lo que estos videos virales ya desataron la molestia de muchos usuarios, mientras que otros aplaudieron la transformación del muñeco y la animaron a lanzarlo durante el concierto.

"Quedó increíble, pero por qué no le dibujas el logo de Rammstein en el brazo", "que lo tires al escenario, dicen", "lo amé", "te la rifaste, quedó espectacular", "ojalá que ese Simi llegue a las manitas de Till", "lánzalo sin miedo" y "subes el video de cuando lo lances" son algunos de los comentarios que se leen.

Mientras que otros más recordaron: "no lo lances, van a grabar un DVD y pidieron no lanzar cosas", "no lo tires, por fa", "no quieren Simis, ¿no lo pueden entender?", "lástima que no lo va a poder aventar", "no, ya habían dicho que no lancen nada" y "yo no tengo nada en contra, pero dicen que su concierto es un poco meticuloso y se podrían enojar".

