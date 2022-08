Video: Golpean a Lady Gaga con un Dr. Simi de peluche

¿Te imaginas ir a ver a Lady Gaga y golpearla por error?, esto pasó recientemente en uno de los conciertos que la cantante ofreció en Canadá y todo parece indicar que habría sido un mexicano el que accidentalmente le dio en la cara con un peluche del Dr. Simi. Por supuesto, pasaron horas para que el video del momento se viralizara en plataformas como TikTok, en donde los usuarios tomaron con humor el hecho.

En las últimas horas se viralizó un video en el que se observa cómo golpean a Lady Gaga con un Dr. Simi de peluche que uno de los asistentes al concierto lanzó al escenario y aunque los fans de la intérprete de "Bad Romance" aseguraron que no saben si reír o llorar, agradecieron que el golpe no terminó en algo grave y que por fortuna el show no se vio interrumpido, pues se encontraba en medio de una de sus canciones más icónicas cuando el muñeco cayó.

Según lo poco que se alcanza a ver en la grabación, la también actriz se encontraba en medio del escenario con un look de botas altas y un body y chaqueta de cuero; sin embargo, de un momento a otro el peluche apareció volando sobre el escenario, pero la persona que lo lanzó tuvo una mala puntería, ya que el cuerpo del Dr. Simi golpeó la cabeza de la cantante, quien ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar para evitar el golpe.

Por el impacto, su melena rubia incluso se vio afectada momentáneamente, pero ni eso ni el susto fue motivo para que ella dejara de cantar. Aunque los fans aplaudieron que esta "tradición" mexicana poco a poco comienza a realizarse en otras partes del mundo, por lo que las burlas no se hicieron esperar.

"Es aventarlos al escenario, no a los artistas, jaja", "¿pero por qué le apuntaban a la cabeza?", "aventar rosas es cosa del pasado", "yo creo que ya no vendrá a México" y "el Dr. Simi vengando la manera en que nos ha ignorado por una década" son algunos de los comentarios que se leen en el video viral.

¿Por qué lanzan al Dr. Simi a los cantantes?

En los últimos meses se ha popularizado entre el público mexicano lanzarle a los famosos un Dr. Simi, ya sea sólo el peluche o con mensajes de apoyo escritos sobre la bata blanca del muñeco y la reacción de quienes los han recibido ha enternecido en redes sociales y este nuevo video viral confirma que la "tradición" ya llegó a otros países para dejar huella.

Mientras que en nuestro país ha aparecido en los conciertos de Coldplay, en donde incluso Chris Martin se colocó el peluche en el hombro. Asimismo, en los shows de 5 Seconds Of Summer, Mac Demarco el Dr. Simi tomó por sorpresa a los cantantes y sus bandas.

Aunque los anteriores son los más recordados, fue en el Corona Capital 2021 cuando arrancó esta traición, pues cuando Aurora estaba en el escenario, el peluche de Farmacias Similares cayó en el escenario y la cantante noruega corrió hacia él para abrazarlo con ternura a la vez que sonreía y agradecía al público.

