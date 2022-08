¿Christian Nodal tiene un gemelo?; este chef se hizo viral por su parecido con el mexicano | VIDEO

La fama de Christian Nodal no conoce fronteras y si bien no es novedad que el cantante mexicano conquiste los escenarios de países de América Latina, ahora El Salvador está recibiendo especial atención, luego que un chef se volvió viral en TikTok por presumir su parecido con el intérprete de "Adiós Amor" y ahora los usuarios de redes ya lo ven como su gemelo perdido, pues ya sea con tatuajes o sin ellos el parecido es innegable.

A través de TikTok circulan varios videos en los que se observa al famoso "Chef Urías" caracterizado como Christian Nodal y para ello no sólo recurrió al estilo clásico del cantante con jeans negros y camisa de botones con estampado, sino también a la imagen que estrenó tras su ruptura con Belinda, en la que destaca una cabellera decolorada y con todo tipo de colores, así como de una innumerable lista de tatuajes en el rostro. Pero como adelantábamos, el parecido no se puede negar ni siquiera cuando el experto en la cocina luce su imagen propia.

Por supuesto, el salvadoreño ha utilizado su parecido con el mexicano para ganar popularidad en las redes sociales, donde los fans de Nodal confirman que es su "gemelo perdido". Además, ha sido tanto el furor que ha desertado en la red que el chef Urías incluso ha sido invitado a programas importantes de su país, en donde ha recibido la misma ovación que el intérprete de "De los besos que te di".

En uno de sus videos más virales se le observa con el rostro y pecho lleno de tatuajes, cadenas plateadas y una camisa con estampado tropical; asimismo, luce lentes y un piercing de cruz en la oreja mientras que de fondo suena la canción "Adiós Amor"; en otro más se le ve caminando por la calle mientras canta "Ya no somos ni seremos", en donde su imagen logró confundir a varios usuarios, quienes pensaron que se trata del mismo Christian Nodal.

Sin embargo, Nodal no ha reaccionado a los videos de su supuesto gemelo, aunque con lo viral del caso, sus fans están más ansiosos que nunca por ver cuál será su respuesta, si lo tomará con humor y celebrará el parecido, o de lo contrario, si el chef se verá envuelto en una polémica como la que el mexicano protagonizó con J Balvin, luego que este se "comparó" con él por el cabello rubio con el que apareció el cantante.

Mientras tanto, los seguidores del chef y del intérprete de regional mexicano han dejado todo tipo de comentarios de apoyo en los que resaltan el parecido entre ambos, pero otros usuarios están en desacuerdo y afirman que no se parecen y que la diferencia de edades revela todo.

"Es su doble", "sí se parece", "maestro, se ve idéntico", "me engañó el doble de Nodal", "me sentí engañada", "es su gemelo", "lo delata la edad", hoy sí pensé que era Nodal", "el clon de Nodal" y "ya no ande triste por Belinda" se lee en los videos virales.