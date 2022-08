Las fotógrafas Nirvana Nungaray, Fernanda Piña y Ximena del Valle dan el ABC del poder de una imagen

No hay duda de que una foto nos puede decir más que mil palabras, y el arte en ella transportarnos a momentos, así como evocarnos sentimientos. Es por esto que decidimos rendir homenaje a esta expresión artística y forma de comunicación con tres fotógrafas mexicanas que a través de su lente llevan a México en alto, cada una a su estilo, pero con la misma pasión y amor por todo lo que hacen.

NIRVANA NUNGARAY / @nirvananh

“Aprovechemos el presente porque no existe otra cosa, y para poder valorar una foto tienes que vivirlo".

Su pasión por la fotografía empezó desde que era muy pequeña, a los 14 años, “mi abuelo me regaló mi primera cámara y desde ahí empecé a tomar fotos a todo lo que veía, desde hormigas, hasta a mis familiares, me encantó”.

Asimismo, nos compartió su principal misión al convertirse en fotógrafa, “que las personas se quieran más, que puedas ser vulnerable en una foto, me gusta como puedo hacer que otros se sientan bien consigo mismos; es súper importante como te puedes reflejar en una foto, me gusta poder enseñarles una parte diferente de ellos”.

Como en todo, siempre hay retos a los cuales nos enfrentamos, sobre esto Nirvana nos confesó que el desafío ha sido consigo misma. “Conocerme más, poder entrar en esta competencia contra mí, porque creo que el mundo de la foto cada vez crece más, es un reto siempre estar mejorando y no quedarte atrás”.

Al hablar de la inclusión que vemos ahora cada vez más en fotos, campañas y medios, para ella, no es que los estereotipos de belleza hayan cambiado sino más bien, “todo es belleza, no siento que cambien sólo es una manera diferente de verlo porque siempre ha estado ahí".

Sobre su proceso de inspiración a la hora de estar detrás del lente nos contó que es con “café y buena música, depende que haga, pero todas las sesiones las disfruto sea lo que sea, porque entiendo que nunca va a volver a pasar ese momento, me enfoco en un momento y vivirlo”.

La mayor satisfacción que le ha dejado su trabajo es el poder conectar con las personas de una forma muy especial, “que puedan ser vulnerables conmigo, poder llorar con ellas en un shooting o escuchar diferentes puntos de vista me encanta”.

“Una foto es un segundo, pero lo que te enseña atrás y lo que vives en ese momento es lo que me hace querer tomar más fotos, me lleva a lugares increíbles, a conocer personas que jamás hubiera conocido si no tomara fotos, o que me platiquen cosas que jamás me hubieran dicho si no hubieran estado detrás de mi cámara”, finalizó la fotógrafa.

Más de Nirvana

Sueños por cumplir: “Todos, siento que no he hecho nada, me falta todo”.

Inspiración: “Mis abuelas”.

Estilo de fotografía: “Muy natural, no tan producido, me encantan los retratos y la arquitectura”.

FERNANDA PIÑA / @ferpineapple.jpg

“La foto para mí no es ver, es sentir. Si no sientes lo que estás viendo, nunca lograrás que otros lo sientan".

Sin saber que se dedicaría al arte de la foto, Fer, quien también es jugadora de futbol, se fue becada gracias a este deporte a Estados Unidos para estudiar para dentista al igual que toda su familia, pero se dio cuenta que lo suyo era ser creativa a través de la fotografía.

El abrirse camino como mujer ha sido uno de los desafíos a los que se ha enfrentado Fer en esta industria, “a pesar de que, una vez que estás dentro como que se empiezan a abrir oportunidades, siempre volteas y son muchos más los hombres que están en ella, y me encanta ver a otras fotógrafas mujeres que están creciendo dentro de lo mismo como son Nirvana, Ximena del Valle, o Karla Lisker, a quien siempre he admirado y una vez que me mude a CDMX empecé a conocerla, ella siempre me abrió las puertas para ayudarme. Crear esta comunidad dentro de nosotras como fotógrafas ayuda a que crezca esta industria como mujeres” añadió.

No hay duda de que una imagen puede tener un gran poder, a lo que la fotógrafa nos confiesa, “como humanos las fotografías siempre han sido esta herramienta que nos conecta, somos nostálgicos, nos gusta sentirnos unidos de alguna forma y creo que eso es lo que generan las imágenes, se vuelve muy poderosa porque conecta con otras personas que han vivido algo similar, o que visualmente también las atrae y las hace cuestionarse ciertas cosas”. Bajo esta reflexión nos habla de los nuevos proyectos y mensajes que busca dejar con su lente. “Mucho tiempo he hecho foto comercial y de moda, editoriales, pero en este punto de mi vida quiero utilizar mi ojo y mi fotografía para dejar un mensaje más importante para mí, y que cuestione más a otras personas, estoy comenzando un proyecto donde mezclé el futbol, a las mujeres y mi ojo como fotógrafa para empezar a generar imágenes que representen lo que soy y que no sólo se quede en una imagen bonita, utilizar el poder de la foto para que le deje algo a alguien y así poder cambiar un poquito el mundo de alguien”, concluyó.

Más de Fer

Cómo es su fotografía: “Personal, fresca y simple”.

Estilo de foto: “Retrato”.

Inspiración: “El vivir y compartir”.

XIMENA DEL VALLE / @ximenadelvalle

“Lo que más me gusta de esta profesión es trabajar con las personas, es encontrar una belleza en todas ellas”.

Ximena descubrió su amor por tomar fotos y compartirlo desde que era muy chica, “soy la mayor de cuatro hermanos, y me gustaba mucho en los viajes tomarles fotos, en especial a mis hermanas, siempre desde que empecé mi fascinación fueron las mujeres y creo que es por eso, porque mis modelos eran ellas.

Estudié la carrera de Foto a los 17 años, que ya dominaba lo que me interesaba. Y empecé muy chica haciendo publicidad, lo que agradezco mucho. Un día, por azares, cayó una editorial de moda que yo hice, y fue la primera vez que dije: ‘Esto sí es lo que yo quiero hacer, la moda sí hace que se me acelere el corazón, mezcla todo lo que me gusta, y cómo puedes crear una pieza final tu solo con una cámara, una persona y con muy pocas cosas, todo es creatividad”.

A lo largo de estos años de carrera, la fotógrafa nos mencionó que el mayor reto siempre ha sido con ella, “hoy a mis 37 años, creo que soy yo misma, el mundo está hecho para que te pongas retos y le entres, te propongas y rompas tus propias limitaciones, nada más depende de ti romperlo, trabajarlo y probarte a ti misma que sí puedes”.

Sin duda, le gustaría seguir logrando grandes cosas a través de su cámara y poder tener la oportunidad de compartirlo con más gente, “después de todo lo que vivimos en la pandemia y todo lo que nos ha ido pasando como sociedad en el mundo, creo que hoy por hoy lo que quiero lograr, es que yo funcione como una herramienta para personas, que les pueda servir mi trabajo. Quisiera lograr que algún día tenga el suficiente apoyo para que pueda donar parte de mi chamba a gente que realmente lo necesite y que esas imágenes les puedan servir para tener una voz”.

Al preguntarle sobre su proceso de inspiración detrás de cámaras, Ximena nos confesó que es una gran mezcla de cosas. “Mi proceso de inspiración es una gran tormenta de admiraciones a diseñadores, fotógrafos y pintores. También mi cultura, a mí me da mucho orgullo ser mexicana, sí tengo un amor profundo. Por muy formal y serio el trabajo que estás haciendo, sí hay un poquito de eso y al final es lo que a mí me define”.

Al estar inmersa en el mundo de la moda, tanto en editoriales como campañas de publicidad, le preguntamos sobre los cánones de belleza que han evolucionado en estos tiempos, a lo que Ximena expresó que estamos en un momento precioso. “A nosotras nos tocó de niñas ver a la mujer totalmente lejana de la realidad, entonces es muy padre ver esa transición. Piensas a mí de niña cómo me impactó consumir toda esa publicidad, esas imágenes, y que hoy en día tú estés dentro de esta industria que está cambiando todo y cómo puedes afectar a esas niñas que hoy están y que van a venir de otra forma, eso es de lo que más me gusta de mi trabajo". También añadió que es nuestro momento como mujeres, "tenemos que aprender a amarnos, apreciarnos y celebrarnos”.

“Lo que más me gusta de esta profesión es trabajar con las personas, es encontrar una belleza en absolutamente todas ellas. Traducir no sólo la belleza física, sino la personalidad que estás fotografiando. Lo que me gustaría plasmar en mi trabajo, es esa apreciación de la humanidad, a través de la realidad”, concluyó.

Más de Ximena

Estilo de foto: “Me gusta que me hagan sentir cosas”.

Inspiración: “Viajes, ver lo que hacen otros artistas, antigüedades, pintura y museos”.

Admira a: “Mi mamá y mi papá, que son mis héroes. Y de foto a Frank Horvat, Helmut Newton, Annie Leibovitz, Nan Goldin y Joel-Peter Witkin”.

POR AILEDD MENDUET

Ailedd.Menduet@elheraldodemexico.com / FOTOS: JDS AGENCIA / Locación: Haab Project Condesa / Maquillaje: Alejandro López para MAC Cosmetics México / Agradecimiento a: Arturo Arellano / Peinado: Leonel Urdaneta para Revlon Hair Tool

MAAZ