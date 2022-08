La blogger Chantal Trujillo se muestra al natural en redes sociales y comparte su visión de la moda

Chantal Trujillo ha estado siempre en la industria de la moda. Nacida en Estados Unidos, de padre mexicano, estudió Negocios Internacionales para conocer el lado de los negocios en moda, trabajó en tiendas como Nordstrom en San Diego y en títulos como Vogue en Nueva York. Más tarde decidió vivir en México y fue cuando empezó a compartir las producciones de moda que hacía, justo en el boom de los blogs, lo que le dio apertura a crear su propio contenido y plataforma.

Después de vivir una experiencia difícil al probar unos productos que le causaron un severo acné, la blogger Chantal Trujillo decidió abrirse con sus seguidores y hablarles desde un lugar muy honesto sobre lo que estaba pasando. Sin filtros, con videos y fotos que muestran una piel real, Chantal manda un mensaje para empezar a normalizar la no perfección en redes sociales.

Hoy en día, cada vez es más difícil volverte vulnerable en el mundo digital, más si eres alguien público, pues te enfrentas a la crítica de personas que creen que pueden opinar detrás de una pantalla.

“Es difícil que todo el mundo piense que puede tener una opinión sobre tu vida, porque sí estás compartiendo tu día a día, tus pensamientos, todo sobre ti, pero no creo que te da la autoridad a hablar mal de esa persona. Creo que el público mexicano es muy crítico, un poco más a lo negativo que a lo positivo, y yo vengo un poco más de la mentalidad de que puedes ser nadie en la vida, y trabajar durísimo y lograr todo lo que quieras. Sí, eres vulnerable a todos esos comentarios. Yo tengo 33 años y soy muy segura de mi misma, pero a una niña de 15 años, a la que tomas el tiempo de escribirle esas cosas, la verdad sí es muy dañino, les puedes hacer mucho daño, hay muchos temas atrás que tienes que pensar dos veces antes de mandar un mensaje negativo a alguien que ni conoces”, nos contó sincera Chantal.

EN LA PIEL

Si bien la belleza puede ser percibida como un tema superficial, es una realidad que va mucho más allá, desde la salud física, mental y emocional. Un tema como el acné puede ser algo sumamente fuerte emocionalmente para alguien que lo padece, Chantal decidió abrirse y hablar sobre esta reacción en su rostro.

“Lo más complicado fue admitir que estaba pasando por algo tan emocional, pero que físicamente lo podías ver, realmente ver el acné crecer diariamente en mi cara sí me sacó mucho de onda, eso fue lo que más me afectó. Cuando hice los stories (en su cuenta de Instagram), de hecho, los grabé y los subí dos días después, sí me tardé mucho en tomar la decisión de hacerlo, pero era esconderme tres meses mientras estaba en tratamiento, o enfrentar la situación y explicar que me había pasado y un poco seguir adelante".

"Creo que tomé una buena decisión porque mi público es también parte de mi vida”. Asimismo, añadió que si esto lo hubiera pasado hace diez años probablemente hubiera sido mucho más difícil para ella, “he llorado una vez que fue cuando me vi auto grabando el video (que subió en el momento) porque no me había visto, estaba evitando grabarme o ver espejos. Sí fue muy impactante verme, pero ahora (en este momento de su vida) ya estoy muy segura de mí, estoy muy centrada, ya estoy casada, ya tengo un nivel emocional estable, bendito Dios."

"Obviamente es igual de importante mi salud física que mi salud mental, pero en este caso de acné gana lo mental. También mi trabajo era muy complicado hacerlo, perdí viajes y contratos durante ese tiempo porque no los podía hacer. Es difícil emocionalmente, me enoja por el trabajo, me duele físicamente, pero mentalmente digo, ‘ya se me pasara’”. De igual forma, nos compartió que está tomando un fuerte tratamiento por lo que sí ha tenido que hacer cambios en su vida, “no puedo salir al sol, no puedo tomar o comer muchas cosas, estoy con una medicina que no puedo tener hijos, me acabo de casar, lo cual te extiende llegar a esa vida de mamá, sí cambia muchas cosas en tu vida que no pensarías”, indicó.

Para Chantal el mayor aprendizaje que ha tenido de esta situación ha sido la paciencia, “el tema de la piel es muy lento, que tu piel se recupere de algo tan dañino. Fue una infección tan grave que salía y salía, un mes y medio diario me salían brotes nuevos y uno encima del otro, realmente físicamente fue espantoso y lo único que podía hacer era tener paciencia. Tenía que ir al dermatólogo para que me los extraiga, inyectarlos y lo que quieras, pero el proceso me ha costado mucho porque cada vez que voy quiero ver mejoría y tengo que aceptar que voy a estar así aproximadamente seis meses en lo que vuelve mi piel. Y claro, volver a hacer mil tratamientos…”.

Sobre la importancia de mostrar una imagen real y de cambiar la idea de perfección en lo que consumimos en redes, en donde cada vez hay más filtros, apps para editar, y por ende, estándares de belleza que cambian la percepción de la realidad, Chantal nos habló sincera.

“Como vengo de un mundo de editorial sí entiendo el tener la foto perfecta y todo el mundo quiere ver esa imagen porque estamos acostumbrados de toda la vida a verlo, pero creo que eso es lo padre de las redes, que puedes compartir lo que estás viviendo actualmente. Ha sido un gran reto porque yo editaba todas las fotos, si tenía un grano era borrarlo, pero ¿por qué? Porque estaba acostumbrada a esa mente de que se vea divina la foto, por eso creamos contenido."

"Creo que está cambiando muy cañón, he visto muchas bloggers, más en Europa que Latinoamérica, que comparten “Real vs Fake” en Instagram, cómo se ven posando de cierta manera, cómo se ve la celulitis y cómo se ve el acné; sí pienso que es un tema que se tiene que hablar por lo mismo que estamos dando muy mala imagen a las nuevas generaciones. Tenemos que cambiar el chip, porque no pasa nada si tengo acné en la cara, si yo estoy bien físicamente, bendito Dios no me paso nada peor”.

SUS MEJORES CONSEJOS

Tu mejor tip para mantenerte positiva:

“Me encanta mi rutina en la mañana, ha sido muy importante para mí levantarme, tomar mi desayuno con Fede y Luca (mi perra), y disfrutar ese momento. Antes me levantaba y era correr, la vida iba tan rápido, ahora que estamos un poco más tranquilos después de Covid ha sido importante para mí tomar mis mañanas en calma, y creo que ahí empieza mejor tu día”.

Tu rutina de skincare:

“Los productos que estoy usando ahorita son muy pocos porque mi piel está sumamente irritada. Uno es para quitarme las manchas rojas que estoy pasando ahorita el proceso, un tónico para resecar los brotes y luego un suero. Es importante ir con un dermatólogo, es un tema que viene desde adentro por algo que consumiste, un producto que te pusiste, o tus hormonas, mientras sabes cuál es el problema, todo se va a mejorar”.

Tu outfit favorito para el día a día:

“Amo los jeans y una t-shirt blanca”.

Qué accesorio nunca te puede faltar:

“Mi joyería, son piezas que significan momentos importantes". “Ha sido un gran reto porque yo editaba todas las fotos, si tenía un grano era borrarlo, pero ¿por qué?”. “Es difícil emocionalmente, me enoja por el trabajo, me duele físicamente, pero mentalmente digo, ‘ya se me pasara’”.

