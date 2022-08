Cielo Anais, ella es la influencer mexicana que busca reconocer que las tallas no son impedimentos para triunfar

Las redes sociales se han convertido en el espacio perfecto para compartir todo tipo de contenido e historias, por lo que no sorprende ver que muchas personas han encontrado en ellas el lugar desde el cual emitir mensajes poderosos ya sea de aceptación, amor propio o para no discriminar los diversos cuerpos que existen y entre todas estas voces destaca la de la influencer Cielo Anais, una mexicana que busca reconocer que las tallas no son impedimentos para triunfar.

Pues a través de plataformas como Instagram y TikTok ha compartido todo tipo de mensajes relacionados al amor tanto propio como el del resto, pues una de sus metas es que exista menos odio en el mundo. A sus 26 años, la oriunda de San Luis Potosí ha incrementado su popularidad hasta acumular más de 10 millones de seguidores y formar parte de eventos importantes como la alfombra roja de Telemundo Internacional 2022.

"Uno de mis objetivos es poder convertirme en el ejemplo a seguir de muchas personas. Luchar para eliminar la discriminación y el odio que existe en el mundo. Motivando y enseñando a la sociedad a respetar y repartir todo el amor que puedan dar", afirma en sus publicaciones de Instagram.

La influencer también es un ícono de la moda. (Foto: IG @cieloanais)

Cielo Anais no sólo destaca por ser una de las creadoras de contenido mexicanas más importantes, sino también por su carrera multifacética que destaca por una profesión como nutrióloga y conferencista motivacional, además de destacar como modelo, bailarina y experta en moda, pues como toda una diva también cuenta con un blog en donde da los mejores consejos para presumir el mejor estilo, mismo que ella presume con sus icónicos looks.

La influencer también utiliza su voz para dar consejos de todo tipo y compartir cómo es su proceso de mamá con sus "cielitos", como nombra a sus millones de seguidores.

Asimismo, el mansaje que comparte con sus millones de fans es motivacional, pues ella nació con acondroplasia que, de acuerdo con el sitio especializado MedlinePlus, "es un trastorno del crecimiento de los huesos que ocasiona el tipo más común de enanismo" en el que por "trastornos genéticos poco frecuentes" se presentan problemas en el desarrollo de los huesos y cartílagos. Lo anterior le ha costado ser víctima de discriminación y bullying, algo de lo que ha hablado en sus redes sociales.

La famosa mexicana ya forma parte de importantes alfombras rojas. (Foto: IG @cieloanais)

"Enseñarle al mundo que con mi ejemplo TODOS podemos ser unas súper estrellas. Es HOY el momento de cambiar, rompiendo estereotipos de belleza y enseñando al mundo a amar más y odiar menos", escribió hace unos días en sus redes.

Por supuesto, el apoyo de su familia y el amor propio la han llevado a demostrar al mundo y a ella misma que las tallas no son impedimentos para triunfar y prueba de ello es que tras aceptarse y amarse a sí misma su popularidad ha incrementado como nunca al grado de llegar a formar parte de videos musicales de grandes celebridades entre los que se puede nombrar a Maluma y a Reik.

Sobre su afección también ha detallado cuáles son los principales retos a los que ella y otras personas con acondroplasia se tienen que enfrentar todos los días. "Así como hay personas que necesitan rampas o señas, nosotros todos los días y en todos los lugares debemos de enfrentarlo. Hay cosas que no alcanzo porque realmente la ciudad, y en general los servicios, artículos y todo no está adaptado para personas de talla baja y para que podamos hacer las cosas por nosotros mismos", dijo a El Universal San Lui Potosí.

SIGUE LEYENDO

Por gordito, niegan a perrito Bulldog entrar a una tienda departamental

Ella es "Keily" la famosa perrita que empuja a su dueño en silla de ruedas para vender dulces

Director de escuela primaria en Colima roba la atención por su trabajado cuerpo