No tenía para comprar un Lamborghini, así que construyó el suyo; el resultado es impresionante | VIDEO

¿Cuántas personas no han soñadon tener en algún momento un auto de lujo fruto de trabajo de tantos años? Solemos ver a los famosos o a los grandes deportistas con vehículos valuados en millones de dólares y la realidad es que muchos quisiéramos aspirar a tener uno igual, y aunque no es imposible, no siempre se puede.

El boliviano Kevin Escobar también soñó alguna vez con tener su propio Lamborghini Aventador, pero lo cierto es que no contaba con los recursos para comprarlo, ya que el precio de este automóvil superdeportivo italiano -dependiendo la versión y el año- va de los 382 mil y hasta 525 mil Euros (entre 8 millones y 11 millones de pesos mexicanos, aproximadamente).

Sin embargo, el joven influencer no iba a quedarse con las ganas, así que puso manos a la obra y se valió de sus conocimientos como ingeniero comercial y diseñador automotriz para crear un prototipo de Lamborghini gracias a la tecnología de impresión 3D.

El creador de contenido boliviano relató al medio local Reduno que tardó dos años en construir su deportivo de lujo. Para ello, tomó la base de un Toyota Levin Supercharger, conservó el motor y todo lo demas lo fabricó de manera artesanal con fibra de vidrio y metal en su propia casa-taller.

Presumió su auto deportivo en una expo internacional

Kevin contó que reprodujo todas las piezas del Aventador con su tamaño exacto y que lejos de que su auto réplica sea simplemente de colección, es apto para circular en las calles. Todo el proceso está documentado en los videos que subió a su canal de YouTube Kev Supercars, el cual cuenta con 15 mil seguidores actualmente, así como sus demás redes sociales, donde se le puede encontrar como @kevsupercars.

"Desde niño este Lamborghini era mi sueño y quise tenerlo algún día. Ahora lo estoy haciendo realidad (...) No solo vean el auto sino el trasfondo, que es que los sueños sí se pueden cumplir. Lo que quiero es inspirar y que vean que se pueden realizar cosas muy grandes en Bolivia", afirmó el joven youtuber.

Todo mundo lo mira en la calle cuando pasa en su vehículo deportivo, y más a raíz de que a finales de junio lo presentó ya terminado en la Feria Internacional de Cochabamba, en su natal Bolivia, donde los asistentes tuvieron la oportunidad de ver la réplica fidedigna del lujoso vehículo italiano.

Kevin terminó su auto deportivo y lo llevó a la feria de su ciudad. Foto: Especial

