"Se me paró el corazón": La cruel broma con la que tiktokers hicieron llorar a sus padres por likes

TikTok se ha convertido en el espacio perfecto para compartir todo tipo de videos, desde aquellos informativos y educativos hasta bailes e historias de vida, mientras que algunos tiktokers aprovechan para desatar la polémica con su riesgosos trends y bromas que se salen de control, como es el caso de este par de hermanas que hicieron llorar a sus padres por likes y que además compartieron el "tutorial" para lograrlo.

Claro que esta no es la primera vez que usuarios hacen videos para hacerle bromas a sus padres, pero esta se salió de control por lo riesgoso que pudo haber resultado para las creadoras de contenido que incluso dejaron con un fuerte susto a sus padres. Y es que se disfrazaron como dos misteriosas intrusas con vestidos negros y largos, además de melenas XXL sobre la cara.

La usuaria identificada como Allegra fue una de las tiktokers que protagonizó este polémico video junto a su hermana y según detallaron en la grabación, decidieron jugarle una pesada broma a sus papás en medio de la noche y para ello aprovecharon que salieron a cenar para darles en susto de sus vidas y hacerles llorar.

"Vamos a asustarles cuando lleguen a casa. Van a entrar con el coche y con la luz del coche nos van a apuntar; tengo los móviles de mis padres crackeados, entonces puedo ver cuando salen de la cena, cuando llegan a casa", explicó Allegra mientras ella y su hermana preparaban sus disfraces.

En la siguiente toma se ve el exterior totalmente oscuro, mientras un carro se acerca con las luces encendidas hasta que de pronto frena al ver a dos jóvenes paradas con vestidos negros y largos, además de la melena sobre la cara, muy al estilo de película de terror. Aunque se escuchan las risas de las hermanas, no se ve la reacción de los padreas, hasta la siguiente toma.

Mientras las tiktokers siguen muertas de risa y rodean el carro grabando, se ve al padre abrir la puerta y temblando del miedo. "Dios mío, por favor. Qué miedo, pero qué miedo, se me ha parado el corazón", explica a sus hijas mientras sostiene su pecho con una de sus madres.

"Pero mamá se ha puesto a llorar", agrega inmediatamente después, mientras las tiktokers enfocan a la mujer cubriéndose el rostro y ya cambiando las lágrimas por una sonrisa y risas del momento. Aunque hasta aquí podría verse como un momento familiar muy divertido, la reacción que estuvo a punto de tener el padre dejó helados a los usuarios de la plataforma, quienes no dudaron en exponer lo riesgoso del caso.

"Me he quedado helado. Digo, acelero, las mato", concluyó. Por supuesto las hermanas indicaron que estuvieron conscientes del riesgo y los comentarios no se hicieron esperar.

"Menos mal que no aceleró para adelante", "yo no podría porque mi madre acelera", "qué miedo lo de ponerse de noche en la carretera delante del coche, imagínate que se despista" y "una gracia que podría haber terminado en tragedia", se lee en los comentarios.

